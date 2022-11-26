Названы признаки того, что пора прекратить пить кофе

В последнее десятилетие кофе приобрел невероятную популярность и стал практически культовым напитком. Его принято пить во время дружеских посиделок, деловых встреч, рабочих перерывов и просто "для души".

Ароматный кофе/ Фотограф: Igor Haritanovich

Специалисты отмечают, что употребление качественного кофе в умеренных дозах способствует расширению сосудов и снятию головной боли, выводит токсины из организма, оказывает стимулирующее действие на мозг, снижает риск развития хронических заболеваний, улучшает кровообращение и поднимает настроение.

Однако, не смотря на все очевидные плюсы, следует помнить о том, что чрезмерное употребление "бодрящего напитка" способно привести к плачевным последствиям.

Так, взрослым людям можно употреблять не более 400 мг кофеина в день, то есть не более 1-2 чашек.

Также специалисты выделили некоторые симптомы, при наличии которых человеку навсегда следует отказаться от употребления этого ароматного напитка.

Вам стоит с осторожностью пить кофе в следующих случаях:

- высокое давление. Кофеин провоцирует еще большее повышение давления.

- симптомы кислотного рефлюкса. В этом случае нельзя пить не только кофе, но и чай или газированные напитки.

- проблемы со сном и бессонница. Во второй половине дня следует отказаться от всех напитков, содержащих кофеин.

Признаки того, что вам пора прекратить пить кофе совсем



- учащенное сердцебиение, повышенная тревожность, дрожь во всем теле и внезапное появление сильной головной боли.

- после употребления кофе наблюдается упадок сил, снижается уровень концентрации и бдительности.

- вы перестаете чувствовать голод после употребления кофе. Когда же эффект уходит, появляется желание съесть огромное количество пищи. Соответственно человек начинает переедать.

- нарушение менструального цикла.

- ощущения хронической усталости и повышенная сонливость.

Кофе — это прекрасный ароматный напиток, который обязательно следует употреблять с умом и никогда не допускать допустимых норм. Только в этом случает вы не получите дополнительных проблем со здоровьем и не почувствуете на себе негативное влияние кофеина.

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