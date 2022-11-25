Как беспорядок в доме влияет на психику человека

Как оказалось из-за беспорядка человек начинает иначе воспринимать происходящее вокруг и его психологическое состояние резко ухудшается.

Беспорядок в доме/Фото: cottonbro studio

Так, согласно последним исследованиям, люди, которые длительное время живут и работают в бардаке начинают страдать от таких заболеваний, как депрессия, синдром хронической усталости и невроз. Человек, окруженный беспорядком начинает воспринимать свою жизнь, как хаос и со временем его психологическое состояние ухудшается.

Специалисты отмечают, что проживание в доме, где грязно и не ухоженно способствует снижению удовлетворенностью жизнью. Это же, в свою очередь, приводит к утрате контроля над своим физическим окружением, что провоцирует стресс, депрессию, панические атаки и повышенную тревожность.

Кроме этого постоянный беспорядок в доме снижает продуктивность людей и их влияет на их активность в целом. Ученые утверждают, что бардак повышает уровень прокрастинации - склонности к постоянному откладыванию даже самых важных и срочных дел, которая приводит к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам. Также хаос на рабочем месте и в жилище снижает способность человека сконцентрироваться на поставленной задаче, поэтому люди окруженные беспорядком чаще допускают ошибки в учебе и работе.

Именно поэтому специалисты рекомендуют держать в чистоте не только свое рабочее место, но и жилище. Это поможет вам обрести гармонию, почувствовать прилив сил и повысить трудоспособность.

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