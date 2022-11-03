Как подготовить иммунитет к наступлению холодов: советы врача

С наступлением холодов значительно возрастает риск стать "счастливым обладателем" инфекционного заболевания. В этом году традиционные спутники осени и зимы — ОРВИ и грипп — все чаще начинают возникать именно на фоне ослабленного иммунитета.

Как подготовить иммунитет к наступлению холодов

Если вы хотите максимально снизить вероятность заражения этими и другими инфекционными заболеваниями, то предлагаем вам прислушаться к советам специалистов и сделать все необходимое для поддержания иммунитета в тонусе.

Что поможет держать иммунитет в тонусе

Полноценный отдых и здоровый сон. Необходимо спать минимум 7-8 часов в сутки, так как именно за это время наша нервная система успевает полноценно отдохнуть и восстановиться. Кроме этого, во врем сна вырабатывается гормон мелатонин, недостаток которого приводит к нарушениям гормонального фона и защитных функций организма.

Сбалансированное питание. Иммунитет никогда не будет крепким, если в организме не хватает витаминов, микро- и макроэлементов. Именно поэтому в свой ежедневный рацион, при возможности, необходимо включать свежие овощи и фрукты, сложные углеводы, а также пищу, которая содержит животный белок.

Также старайтесь употреблять продукты богатые витамином С: шиповник, сладкий перец, смородину, облепиху, зелень, капусту, картофель, помидоры, яблоки, ананасы и цитрусовые.

Контролируемый стресс. Ученые установили, что именно стресс является основным "врагом" нашего иммунитета. Так, во время негативных эмоциональных всплесков в организме начинает вырабатываться гормон кортизол, который дает сбой в работе эндокринной системы и гормон интерферон, который напрямую снижает качество работы иммунитета.

Постарайтесь найти свою собственную методику борьбы со стрессом и регулярно практикуйте ее. Это может быть медитация, йога, рисование, чтение, дыхательные практики и так далее.

Физическая активность . Держать иммунитет в тонусе обязательно поможет спорт. Регулярные тренировки способствуют выработке лейкоцитов, которые являются нашими главными помощники в борьбе с инфекционными заболеваниями и вирусами.

Также физическая активность снижает выработку гормона стресса и приводит наше психоэмоциональное состояние в норму.

Борьба с лишним весом . Из-за лишнего веса человек начинает страдать от таких хронических заболеваний, как сахарный диабет, гипертония, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы и печени, а также некоторые виды онкологии.

Человек с лишним весом перегружает свой иммунитет, так как ценные ресурсы начинают "тратиться" на борьбу с организма с самим собой, а не с внешними неблагоприятными факторами.

Прием витаминов. Обязательно принимайте следующие витамины: Омега 3, С, Д3 и цинк. Именно эти витамины максимально укрепляют иммунитет, стимулируют образование иммунных клеток и помогают легче перенести простуду в случае болезни.

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