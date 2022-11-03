На выходных Землю накроет мощная магнитная буря: как себя вести

Ученые утверждают, что уже в эту субботу, 5 ноября, мы ощутим на себе влияние магнитной бури, которая будет спровоцирована мощным потоком солнечного ветра, столкнувшегося с магнитным полем Земли.

Мощная магнитная буря накроет Землю

Источником этого солнечного ветра является экваториальная дыра, зафиксированная не так давно в атмосфере Солнца.

Отмечается, что данная геомагнитная буря будет достаточно слабой — ее относят к категории G1. Магнитные бури класса G1 считаются не особо опасными и в большинстве случаев не влияющими на повседневную жизнь людей.





В то же время сайт Мeteoagent, ссылаясь на информацию со спутниковых систем TESIS, NOAA и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру сообщает, что в субботу, 5 ноября, будет наблюдаться геомагнитная буря класса К-5, что приравнивается к высокому уровню воздействия на организм человека.





Влияние магнитных бурь на организм человека

Метеочувствительность не является официальным медицинским диагнозом, однако люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и метеозависимые люди во время геомагнитных всплесков могут ощущать упадок сил, головные боли, сонливость, апатию, головокружение, бессоннницу, вялость, "скачки" давления, раздражительность и прочую симптоматику.

Иногда у метеочувствительных людей во время магнитных бурь может нарастать депрессия и нервозность, обостряться хронические заболевания, болеть суставы и места, в которых ранее были переломы или ушибы.

Как пережить магнитную бурю

Во время геомагнитных всплесков эксперты рекомендуют снизить нагрузки на организм, соблюдать режим сна (спать не менее 7 часов), бывать на свежем воздухе, отказаться от употребления кофе, энергетиков и алкоголя, правильно питаться, не перетруждаться, избегать конфликтных ситуация, пить достаточное количество очищенной воды и всегда держать наготове аптечку (особенно, если у вас есть хронические заболевания).

Также желательно отказаться от активных занятий спортом и меньше находиться под прямыми солнечными лучами, однако непродолжительные прогулки на свежем воздухе все же рекомендуется не игнорировать.

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