Худшие продукты для детей: Клопотенко рассказал, что лучше не готовить

Как передает издание "Комментарии", питание напрямую влияет не только на физическое, но и на психологическое состояние человека. Тем более, когда речь идет растущем организме ребенка. Если ваш ребенок ест необходимые ему продукты, то он и развивается правильно. От каких продуктов лучше отказаться родителям, рассказал у себя в Телеграмм кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко.

Евгений Клопотенко. Фото: из открытых источников

Известный кулинар назвал очевидным рецептом правильного питание – употребление по минимуму соли и сахара. И в то же время увеличение в рационе овощей и фруктов.

Евгений Клопотенко советует всем, кто готовит для детей не злоупотреблять сухими завтраками, которые содержат обильное количество сахара и трансжиров. Если уж совсем никак, лучше всего самим сделать гранолу, где и хорошая овсянка будет, и уровень сладкого вы сами отрегулируете.

Вместо разрекламированных фруктовых йогуртов – натуральный йогурт, который можно дополнить свежими, замороженными или сушеными фруктами и медом. Кулинар обращает внимание всех любителей покупных йогуртов, что те содержат очень много сахара и крахмала.

Призывает Евгений Клопотенко отказаться от сладкой газировки, которая также содержит много сахара.

Что касается сладкого, то, куда же без него, но лучше порадовать ребенка не конфетами с супермаркета, а сладостями, которые сделали самостоятельно на кухне.

"Больше белого нежирного мяса, меньше жирного красного. Ибо детскому организму так будет легче. Пробуйте не жарить, а запекать", – советует Клопотенко.

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