Как быстро избавиться от изжоги: действенные методы

Изжога — это навязчивое ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху и иногда отдающего в область шеи. Изжога является результатом воздействия кислоты желудочного сока на слизистую оболочку пищевода, попадающей из желудка в результате специфических рефлюксов. Кислота, а также другие вредные для пищевода ингредиенты попадают в пищевод из желудка вследствие ретроградного движения содержимого желудка в пищевод через нижний пищеводный сфинктер.

Изжога/Фото из открытых источников

Изжога встречается и у абсолютно здоровых людей, однако часто повторяющиеся симптомы являются отклонением от нормального состояния и причиной этих рефлюксов является недостаточная замыкательная функция нижнего пищеводного сфинктера.

Лекарств от таких неприятных ощущений довольно много, однако избавиться от них вполне можно и подручными средствами. Чтобы справиться с внезапно возникшим приступом изжоги в домашних условиях рекомендуем вам взять на заметку несколько лайфхаков.

Как избавиться от изжоги в домашних условиях:

Имбирь. Корень данного многолетнего травянистого растение является одним из самых лучших средств для улучшения пищеварения. Имбирь обладает мощным противовоспалительным эффектом и облегчает жжение в области пищеварительного тракта. Если вы чувствуете изжогу, то как можно быстрее выпейте немного имбирного чая и вам сразу станет легче.

Жевательная резинка. Жвачка способна стимулировать выделение слюны и "учащает" процесс ее сглатывания, что в свою очередь поможет разбавить и очистить желудочную кислоту. Как вариант, можно жевать жвачку без сахара в течение 30 минут после каждого приема пищи, чтобы уменьшить изжогу.

Бананы. Эти экзотические фрукты содержат природные антациды, которые способны противостоять изжоге. Начните есть по одному банану каждый день, чтобы противостоять кислотному рефлюксу.

Лимонная вода с медом. Лимонный сок оказывает щелочное воздействие и нейтрализует желудочную кислоту, а мед мягко "обволакивает" слизистые и не дает им "гореть". Именно поэтому напиток из лимонного сока, смешанного с теплой водой и медом может помочь при изжоге.

Теплая вода с содой. Этот универсальный " напиток" поможет избавиться даже от самого сильного приступа изжоги. На стакан теплой кипяченой воды положите 1-2 чайных ложки пищевой соды. Растворите ее и выпейте залпом. Важно: такую болтушку не рекомендуется употреблять часто и принимать людям с болезнями желудка.

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