Как правильно пить воду: советы специалиста

Специалисты отмечают, что после употребления качественной очищенной воды не так сильно чувствуется голод и жажда. Это связано с отсутствием в ней кофеина, газов, заменителей сахара и прочих "инородных" вкусовых добавок.

Вода/Фото из открытых источников

Всем известно, что вода присутствует в каждой клетке и в каждом органе человеческого организма. Без этой "дающей жизнь влаги" наши клетки не насыщались бы всеми необходимыми для их нормального функционирования питательными и полезными веществами. Пить воду необходимо ежедневно, но делать это нужно правильно.

"Комментарии" собрали для вас несколько советов от экспертов, которые помогут употреблять воду не только правильно, но и с пользой для организма.

Каждое утро сразу после подъема нужно выпивать стакан теплой воды. Можно к воде добавить ломтик свежего лимона, грейпфрута или веточку мяты. Это необходимо для очистки организма и подготовки желудочно-кишечного тракта к завтраку. Завтракать после этого нужно минимум через 15-20 минут.



На протяжении дня стоит пить воду небольшими глотками перед каждым приемом пищи. Важно делать это за 15-20 минут до еды. Это подготовит организм к приему пищи, а также немного "укротит" аппетит.

Во время еды старайтесь вообще не пить воду. Это нарушит концентрацию веществ в желудке, поэтому пища будет усваиваться дольше и вы можете чувствовать так называемую "тяжесть" в желудке.

Суточную норму воды нужно выпивать не за 1-2 раза, а каждый час нужно выпивать по 100-150 миллилитров воды. Тогда она максимально будет усваиваться нашим организмом.

Пить после еды нужно не раньше, чем через час. В остальном употребляйте воду, когда захочется, но не пейте сразу много — лучше пейте меньшими порциями, но чаще.



Воду на ночь пить вредно. Именно так считают некоторые эксперты. Если вы можете воздержаться от употребления воды на ночь, то лучше выпейте всю суточную норму воды 17:00 чтобы не нагружать почки.

Количество воды, которую вам необходимо выпить за день рассчитывается по формуле: 30 мл воды на каждый килограмм веса человека.

Ранее "Комментарии" писали: Можно есть каждый день: назван продукт препятствующий набору веса. Специалистами был назван продукт, который можно употреблять ежедневно и не беспокоиться о наборе веса.

Читайте также: Как правильно пользоваться грелкой и куда нельзя ее прикладывать: инструкция. С наступлением зимних холодов многие из нас начинают задумываться об альтернативных способах обогрева не только жилища, но и спального места. Грелка — это отличный помощник в этом деле!











Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!