Можно есть каждый день: назван продукт препятствующий набору веса

Ученые, в ходе длительных исследований, в которых принимало участие сразу несколько тестовых групп, установили, что именно орехи способны помочь человеку поддерживать нормальный вес тела.

Стройность/ Фото из открытых источников

Кроме этого было доказано, что ежедневное употребление различных орехов улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, приводит сосуды в тонус и помогает избавиться от тахикардии.

Данные исследования проводили специалисты из Американской кардиологической ассоциации, которая является некоммерческой организацией в США. Она спонсирует медицинские исследования в области кардиологии, образовательные проекты о здоровом образе жизни и способствует надлежащей медицинской помощи в целях снижения инвалидности и смертности, вызванных кардиологическими болезнями.

Так, было установлено, что регулярное употребление орехов действительно препятствует набору веса и улучшает состояние сердечно-сосудистой системы.

Проанализировав сотни анкет ученые пришли к выводу, что 30 граммов орехов в день помогут в борьбе с ожирением. Кроме этого, было установлено, что употребление такого количества любых орехов вместо аналогичной порции картофеля фри/чипсов, мяса или десертов будет способствовать меньшему набору веса.

Отмечается, что зачастую люди видят в орехах источник жиров и большого количества калорий. Именно поэтому многие избегают использовать их в качестве перекуса, что в корне не верно. На самом деле именно этот продукт способен привести к улучшению здоровья и стабилизации веса.

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