Вкусная профилактика тромбов: 8 продуктов, разжижающих кровь

Сильное сгущение крови в разы увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и вероятность образования тромбов. Чаще всего, по статистике, данным недугам подвержены люди старше 45 лет, однако более молодому поколению также не помешает озаботиться профилактикой возникновения тромбов.

Продукты против тромбоза/ Фото из открытых источников

Густая кровь сигнализирует о неполадках в организме и приводит к тому, что сердце, а также другие органы и ткани не получают достаточное количество кислорода и питания. Сердце начинает компенсировать "недостачу" и начинает работать на пределе возможностей. Именно это и приводит к гипертонии, образованию тромбов, закупорке сосудов, кровоизлияниям и даже летальному исходу.



Для разжижения крови достаточно лишь слегка откорректировать свой рацион и начать употреблять продукты, которые отлично разжижают кровь. Важно понимать, что продукты из приведенного ниже списка не являются панацеей и не могут заменить медикаментозное лечение, однако они могут стать отличным дополнением к терапии.

Продукты, которые разжижают кровь и препятствуют образованию тромбов

- имбирь. Эта специя содержит природную кислоту под названием салицилат. Аспирин (ацетилсалициловая кислота), который рекомендуют пить для разжижения крови, является синтетическим производным салицилата. Рекомендуется регулярно употреблять имбирь в сушеном или свежем виде. Его можно добавлять в чай и компот, в выпечку, а также в гарниры и вторые блюда.

- оливковое масло масло первого отжима. Употребление оливкового масла хотя бы раз в неделю способствует снижению активности тромбоцитов. Его нельзя подвергать термической обработке, поэтому добавляйте оливковое масло первого отжима в салаты в качестве заправки, делайте из него соусы или же просто макайте в него хлеб/сухарики.

- жирная морская рыба. Съедая полкилограмма жирной морской рыбы в неделю вы сможете добиться того, что тромбоциты утратят способность сцепляться друг с другом, перестанут скапливаться в сосудах, а тромбы попросту растворятся. К жирным сортам рыбы относятся: лосось, палтус, сардины, сельдь, сайра, скумбрия, иваси и другие.

- чеснок. Именно чеснок считается мощным природным антикоагулянтом, который отлично борется с образованием тромбов, а также имеет антибактериальные свойства. Рекомендуется употреблять чеснок в сыром виде — раздавив зубок ножом или порезав его на мелкие кубики. Добавляйте его в салаты, бутерброды и закуски. Также чеснок можно запечь в духовке и сделать из него великолепное чесночное масло-намазку для бутербродов и гренок.

- корица. В естественном виде в корице содержится особое вещество — кумарин, которое отлично разжижает кровь. Добавляйте специю в небольшом количестве ежедневно при приготовлении выпечки, первых и вторых блюд, а также напитков. Важно: корицу не следуют употреблять с другими продуктами и препаратами, которые разжижают кровь.

- морская капуста (ламинария). Это природный антикоагулянт в котором содержится большое количество йода. Включение ламинарии в рацион повысит тонус сосудов, уменьшит вязкость крови и принесет пользу людям с высоким кровяным давлением.

- ромашка. Привычная нам ромашка — это еще один мощный природный антикоагулянт. Она подавляет активность тромбоцитов и предотвращает свертывание крови. Регулярно принимайте ромашковый чай и вы обязательно заметите улучшения. Кроме этого, чай из ромашки помогает успокоиться и крепче спать.

- красное вино. По словам ученых, в кожице ягод красного винограда содержатся полифенолы, являющиеся мощными антиоксидантами. Умеренное употребление красного вина или красного виноградного сока предотвращает образование тромбов.

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