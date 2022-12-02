Женщине во время лечения зубов в легкие попал бур: шокирующие подробности

Вопиющий инцидент произошел в 2017 году во время стоматологической процедуры в одной из израильских клиник под названием "Маккабидент", расположенной в Кфар-Сабе, что в Центральном округе.

Лечение зубов/ Фото из открытых источников

Так, местная жительница пришла на прием к стоматологи и во время проведения процедуры из инструмента выпал стоматологический бур, который сначала попал в рот к пациентки, а затем оказался у нее в легких. Пострадавшую экстренно доставили в медучреждение, где ей сделали сложную хирургическую операцию по извлечению бура из легких. К счастью, пострадавшая выжила.

Женщина подала в суд на клинику и затребовала выплатить ей компенсацию, посетовав на халатность стоматолога, который проводил стоматологическую процедуру. Руководство клиники свою вину не признало и начались судебные тяжбы.

Лишь на днях мировой суд Тель-Авива удовлетворил иск пострадавшей и обязал клинику выплатить женщине компенсацию за расходы на операцию, медикаменты, лечение, реабилитацию, послеоперационный уход и поездки к врачам, а также за временную утрату работоспособности. Также клиника возместит ей моральный ущерб за перенесенную боль и стресс. Всего женщине должны выплатить 150 тысяч шекелей или более 43 тысяч долларов США.

Кроме этого руководство клиники обязали уплатить судебные издержки в размере 35 тысяч шекелей или 10 тысяч долларов США.

Также отмечается, что врач, проводивший процедуру, заявил суду о том, что он действительно чувствует свою вину за произошедшее и очень сожалеет о данном инциденте. Сразу после того, как бур слетел и оказался в легких у женщины, стоматолог самостоятельно привез пациентку в больницу. Он отметил, что это был " непредвиденный, экстренный случай".

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