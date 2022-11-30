Британским ученым удалось вырастить глаза в пробирке

Исследователям, которые трудятся на базе Университетского колледжа Лондона, смогли вырастить в пробирке так называемые "мини-глаза", которые помогут ученым детально изучить редкое генетическое заболевание, способное вызывать у человека слепоту.

Медицина будущего/ Фото из открытых источников

Речь идет о синдроме Ушера - сравнительно редком генетическом заболевании, которое вызывается мутацией одного из 10 генов и приводит к глухоте и прогрессирующей потере зрения (пигментной дегенерации).

Сообщается, что ученым удалось создать сетчатку глаза из клеток кожи. При этом использовались стволовые клетки здоровых доноров и незрячих людей, больных синдромом Ушера. "Мини-глаза" были вырощенны в пробирке и будут использоваться для всестороннего изучения и исследования болезни, приводящей к слепоте.

Ранее аналогичные исследования проводились с использованием клеток животных, однако они не могли с точностью имитировать потерю зрения, которая происходит при синдроме Ушера. Благодаря созданию "мини-глаз" специалисты собираются разобраться в том, как именно у больных происходит деградация зрения.

Синдром Ушера поражает примерно от 3 до 10 человек на 100 тысяч во всем мире. Дети с данным генетическим заболеванием зачастую появляются на свет глухими, а их зрение постепенно ухудшается. Больные окончательно слепнут в зрелом возрасте и данный процесс никак нельзя остановить.

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