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Британским ученым удалось вырастить глаза в пробирке

Разработка находится на ранних стадиях работы, однако именно она способна подарить надежду тем, кто в будущем потеряет зрение.

сегодня, 04:25
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Автор:

Анна Нестерова

Исследователям, которые трудятся на базе Университетского колледжа Лондона, смогли вырастить в пробирке так называемые "мини-глаза", которые помогут ученым детально изучить редкое генетическое заболевание, способное вызывать у человека слепоту.

Британским ученым удалось вырастить глаза в пробирке

Медицина будущего/ Фото из открытых источников

Речь идет о синдроме Ушера - сравнительно редком генетическом заболевании, которое вызывается мутацией одного из 10 генов и приводит к глухоте и прогрессирующей потере зрения (пигментной дегенерации).

Сообщается, что ученым удалось создать сетчатку глаза из клеток кожи. При этом использовались стволовые клетки здоровых доноров и незрячих людей, больных синдромом Ушера. "Мини-глаза" были вырощенны в пробирке и будут использоваться для всестороннего изучения и исследования болезни, приводящей к слепоте.

Ранее аналогичные исследования проводились с использованием клеток животных, однако они не могли с точностью имитировать потерю зрения, которая происходит при синдроме Ушера. Благодаря созданию "мини-глаз" специалисты собираются разобраться в том, как именно у больных происходит деградация зрения. 

Синдром Ушера поражает примерно от 3 до 10 человек на 100 тысяч во всем мире. Дети с данным генетическим заболеванием зачастую появляются на свет глухими, а их зрение постепенно ухудшается. Больные окончательно слепнут в зрелом возрасте и данный процесс никак нельзя остановить.

Ранее "Комментарии" писали о том, что названы признаки того, что пора прекратить пить кофе. Не смотря на все очевидные плюсы, следует помнить о том, что чрезмерное употребление "бодрящего напитка" способно привести к плачевным последствиям.

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