Украинцы могут получить денежную компенсацию на покупку лекарств: инструкция

Фонд "Лекарства для Украины", созданный командой сервиса Liki24, продолжает оказывать помощь украинцам, которые испытывают нужду в медицинских препаратах.

Лекарства

Все, кому необходима помощь могут получить единоразовую компенсацию в размере 500 гривен на покупку необходимых лекарственных средств и товаров медицинского назначения. Об этом сообщается на официальной странице Liki24 в социальной сети Facebook.

Если вам или вашим родным не хватает средств для оплаты лекарства, то вы можете воспользоваться услугами сервиса Liki24 и получить компенсацию на приобретение медтоваров на максимальную сумму в 500 гривен.

Важно понимать, что компенсацию следует ожидать лишь в том случае, если медикаменты были заказаны через мобильное приложение Liki24. Именно в этом случае вы можете претендовать на "бонус" в размере 500 гривен (максимальное значение).

К примеру, если вы заказали лекарства на 1000 гривен, то при одобренной помощи вы сможете оплатить лишь 500 гривен, что составит значительную экономию для семейного бюджета.

Подобная финансовая помощь украинцам оказывается разово.

Известно, что поддержку Liki24 оказали немецкие доноры.

Как получить компенсацию на лекарства

- скачать приложение Liki24

- пройти регистрацию

- нажать 500 гривен от Фонда в верхней части главного экрана

- заполнить анкету

Ранее "Комментарии" писали о том, что в США из замороженных 30 лет назад эмбрионов родились близнецы. По данным Национального центра донорства эмбрионов США, этот случай считается поистине уникальным, так как это первый в мире подтвержденный факт того, что из замороженного десятки лет эмбриона на свет появились живорожденные младенцы.

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