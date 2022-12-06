В США разработали пластырь, который может предсказать смертельную болезнь

Специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Диего представили инновационную разработку — пластырь, который при помощи ультразвука способен диагностировать состояние крови и предсказать риск возникновения инсульта. При помощи данной разработки врачи смогут контролировать то, с какой скоростью проходит кровь по сосудам пациента и каков ее объем.

Инсульт/Фото из открытых источников

Это поможет при диагностике сердечно-сосудистых заболеваний, включая закупорку артерий, что может привести к возникновению инсульта и сердечного приступа. Новый пластырь способен постоянно контролировать движение крови по сосудам и артериям, а также учитывать артериальное давление и мониторить работу сердца. Отмечается, что пластырь можно носить как на шее, так и на груди.

Пластырь уникален тем, что неинвазивным способом, благодаря ультразвуку, способен улавливать и распознавать сигналы сердечно-сосудистой системы на глубине до 14 сантиметров внутри тела.

При этом направление ультразвуковой волны, которую излучает пластырь, можно направлять под разными углами, проверяя те области тела, которые пластырь не покрывает. Сам по себе пластырь состоит из гибкого полимерного листа, прилипающего к коже, а на его поверхности размещено множество ультразвуковых датчиков миллиметрового размера. Компьютер отдельно управляет каждым из этих датчиков.





Ученые отмечают, что пластырь еще будет проходить множество исследований и испытаний, прежде чем его выпустят "в массы". В настоящее время для работы его необходимо подключить к источнику питания и настольному компьютеру.





Для справки: Инсульт — это острое нарушение характеризующееся внезапным появлением& очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени. Инсульт в настоящее время становится основной социально-медицинской проблемой неврологии. В 2015 году инсульт занял второе место по частоте смертности после ишемической болезни сердца, составив 6,3 миллиона смертей (11% от общего числа).





Факторами риска являются различные клинические, биохимические, поведенческие и другие характеристики, указывающие на повышенную вероятность развития определённого заболевания. Среди основных причин возникновения инсульта: высокое содержание холестерина и ЛПНП (липопротеины низкой плотности) в крови, артериальная гипертония, сахарный диабет, заболевания сердца, малоподвижный образ жизни, ожирение, возраст, курение, наркомания, алкоголизм, нарушения свёртывания крови, апноэ во сне, болезнь сонных артерий и многое другое.





Ранее "Комментарии" писали о том, что РФ вошла в ТОП-5 стран по количеству больных ВИЧ. Вирус иммунодефицита человека размножается в клетках иммунной системы человека и является одним одним из самых опасных заболеваний в современном мире.





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