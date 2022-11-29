Специалисты рассказали чем может быть опасна удаленная работа (ВИДЕО)



















Многие мечтают о том чтобы их рабочее место находилось дома, однако, при этом, не каждый осознает, что удаленная работа имеет огромное количество минусов и негативно сказывается на здоровье.

Зарядка/Фото из открытых источников

Каждый, кто решил работать дома, должен помнить о том, что только регулярные физические упражнения способны помочь сохранить здоровье души и тела. Лишь так возможно предотвратить ослабление иммунитета и избежать проблем со здоровьем.

Удаленная работа дарит нам ощущение комфорта и защищенности, а также экономит огромное количество времени. Однако не стоит забывать о том, что сидячий образ жизни приводит к недостатку физической активности. Это, в свою очередь, приводит к набору лишнего веса, панкреатитам, проблемам с желудочно-кишечного трактом, а также сбоям в работе иммунной системы.

Стоит отметить, что если человек длительное время работал дома и внезапно вернулся в коллектив, то его ослабленная иммунная система скорее всего сразу же попадет под удар вирусов.

В связи с этим, специалисты рекомендуют изначально серьезно отнестись к выбору рабочего места дома. Стоит помнить, что работая с ноутбуком в кровати или на диване вы подвергнете себя иску развития серьезных проблем со спиной и станете счастливым обладателем остеохондроза.

Также обязательно следует позаботиться о правильном и адекватном освещении. Таким образом вы избежите чрезмерного напряжения на глаза.

Чтобы во время работы за ноутбуком организм не перегружался, каждые 30 минут необходимо делать легкую разминку. Ниже мы предлагаем вам вариант разминки, которая сохранит ваш организм в тонусе и поможет чувствовать себя бодро.

Ранее "Комментарии" писали о том, что украинцы могут получить денежную компенсацию на покупку лекарств: инструкция. Многим украинцам необходимы лекарственные препараты, без которых они попросту не могут существовать. Во время войны все в этом плане значительно осложнилось.

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