Популярному антибиотику нашли новое применение

Пенициллин — один из главных представителей группы антибиотиков, обладающий широким спектром бактериостатического и бактерицидного действия. И недавно группа международных исследователей выявила новую пользу препарата.

Ученые нашли новое применение антибиотику / Фото: OSU Pictures

В статье, опубликованной в The New England Journal of Medicine, говорится, что пенициллин может снизить риск развития ревмокардита (воспаления сердца, — прим. авт.) у детей и подростков.

Такие выводы эксперты сделали на основе результатов исследования, в котором приняло участие более 800 детей и подростков их Уганды в возрасте от 5 до 17 лет. У них было диагностировано заболевание в скрытой форме. Добровольцев разделили на две группы. Одной в течение 2 лет делали инъекции бензатина бензилпенициллина, а второй — ничего. До и после эксперимента участникам сделали эхокардиографию (современный и безопасный метод ультразвукового исследования сердца) и сравнили показатели.

Исходя из результатов, ученые заявили, что с помощью антибиотика можно снизить риск развития заболевания. В частности, из 13 детей, которым окажут адекватную терапию в течение 2-х лет, у одного появление ревмокардита будет купировано.

