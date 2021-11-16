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Популярному антибиотику нашли новое применение

Международная команда исследователей обнаружила новое полезное свойство пенициллина - антибиотика, обладающего широким антимикробным действием

сегодня, 13:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Пенициллин — один из главных представителей группы антибиотиков, обладающий широким спектром бактериостатического и бактерицидного действия. И недавно группа международных исследователей выявила новую пользу препарата.

Популярному антибиотику нашли новое применение

Ученые нашли новое применение антибиотику / Фото: OSU Pictures

В статье, опубликованной в The New England Journal of Medicine, говорится, что пенициллин может снизить риск развития ревмокардита (воспаления сердца, — прим. авт.) у детей и подростков. 

Такие выводы эксперты сделали на основе результатов исследования, в котором приняло участие более 800 детей и подростков их Уганды в возрасте от 5 до 17 лет. У них было диагностировано заболевание в скрытой форме. Добровольцев разделили на две группы. Одной в течение 2 лет делали инъекции бензатина бензилпенициллина, а второй — ничего. До и после эксперимента участникам сделали эхокардиографию (современный и безопасный метод ультразвукового исследования сердца) и сравнили показатели.

Исходя из результатов, ученые заявили, что с помощью антибиотика можно снизить риск развития заболевания. В частности, из 13 детей, которым окажут адекватную терапию в течение 2-х лет, у одного появление ревмокардита будет купировано. 

Напомним, американские исследователи заявили, что азитромицин оказался неэффективным при лечении инфекции у больных коронавирусом пациентов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Украине расширили список запрещенных препаратов. Его пополнило средство для роста и укрепления ресниц — Bimatoprost Ophthalmic Solution и Bimatoprost Ophthalmic Solution 0,03% w/v.

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Источник: https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2102074
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