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Стало известно, какой антибиотик, что назначали для лечения COVID-19, оказался неэффективным

Ранее считалось, что азитромицин обладает свойствами, которые могут помочь

сегодня, 18:17
Автор:

Лиля Воробьева

Азитромицин оказался неэффективным при лечении инфекции у больных на коронавирус пациентов. Об этом информируют "Комментарии" со ссылкой на опубликованную информацию в Medical Xpress.

Стало известно, какой антибиотик, что назначали для лечения COVID-19, оказался неэффективным

Антибиотики против коронавируса (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что ученые из США сделали такое заявление. Специалисты отметили, что эффективность этого препарата не была выше, чем лечебные свойства плацебо. Ученые сообщили, что во время употребления азитромицина не уберегли больных пациентов от вероятности попасть в реанимацию.

"Результаты исследования не подтверждают использование азитромицина для лечения инфекции SARS-CoV-2 в амбулаторных условиях", — сообщила автор исследования и доктор медицинских наук Кэтрин Ольденбург.

Ранее многие медики считали, что азитромицин — это лекарственный препарат, который имеет много противовоспалительных свойств. Ведь, те, в свою очередь, смогли бы остановить прогрессирование коронавирусной инфекции, если пациенты лечились бы им на начальной стадии болезни.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что  ученые рассказали, кому нужно принимать антибиотики при коронавирусе.

Британские ученые провели исследование, в ходе которого проанализировали объемы и целесообразность применения антибиотиков у пациентов с коронавирусом. Им удалось установить, что антибактериальные препараты нужно принимать только в виде исключения и в отделениях интенсивной терапии.
Большим открытием исследования определили, что бактериальные инфекции у пациентов с коронавирусом встречались крайне редко. Чаще всего это были внутрибольничные инфекции. Ученые отметили, что проведенное исследование продемонстрировало частое применение антибиотиков,   которое не является обязательным для большинства пациентов с коронавирусным заболеванием.

 


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Источник: https://medicalxpress.com/news/2021-07-common-covid-antibiotic-effective-placebo.html
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