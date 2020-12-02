К чему ведет повальный прием антибиотиков: угрожающий прогноз

Люди массово принимают антибиотики, "выписывая" самостоятельно себе рецепты на них. Жизнь в постантибиотиковую эру предвещает, что человечеству придется забыть о многих достижениях медицины, ведь без антибиотиков даже простейшие операции снова станут смертельно опасными. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Украины в Facebook.

Фото из открытых источников

Так, триллионы бактерий, которые нас окружают, это одноклеточные организмы, одни из первых форм жизни на нашей планете. Есть полезные и вредные бактерии, которые могут вызвать как легкое недомогание, так и смертельную эпидемию. Например, в средние века эпидемия чумы унесла жизни 25 млн человек. Тогда как сейчас даже это страшное заболевание можно вылечить антибиотиками, как и бактериальные пневмонии или менингиты.

Но очень быстро мы стали воспринимать прорыв как что-то должное, отмечают эксперты. Прием антибиотиков без назначения врача или пренебрежение рекомендациями медиков могут иметь тяжелые последствия — ускорить такое явление как антибиотикорезистентность.

"Антибиотикорезистентность — это устойчивость бактерий к антибактериальному препарату, который должен их уничтожить. Чем чаще мы употребляем антибиотики, тем быстрее возникает этот процесс", — говорится в сообщении ЦОЗ.

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, если ничего не сделать уже сейчас, то к 2025 году большая часть противомикробных препаратов потеряет свою эффективность.

"Лечение отита, цистита больше не ограничатся приемом лекарств. А акушерам нужно будет вспомнить, как принимать тяжелые роды без кесарева сечения. Потому как операция грозит роженице смертельной инфекцией", — поясняется в сообщении.

Более того, уже в 2050 году антибиотикорезистентность может забирать до 10 млн жизней ежегодно. Это значит, говорят в ЦОЗ, что мы можем увидеть, как умирают от пневмонии наши внуки.

Напомним, медики назвали продукты, которые нельзя употреблять в пищу после антибиотиков.

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