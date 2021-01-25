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Вредно для здоровья: почему нельзя переводить будильник по утрам

Любимая привычка многих оказалась вредной для здоровья

сегодня, 15:52
Автор:

Мокрик Анастасия

Наверное, едва ли не каждый хоть раз в жизни переводил будильник на 5 минут, чтобы еще немного поспать утром. Однако этот короткий сон  может принести вам намного больше вреда, чем пользы.

Вредно для здоровья: почему нельзя переводить будильник по утрам

Переводы будильника по утрам вредны для здоровья - фото: из открытых источников

Если вы не встаете в тот момент, когда срабатывает будильник, а вместо этого нажимаете очень заманчивую кнопку повтора, ваш мозг сигнализирует о выделении гормонов, которые обычно погружают вас в глубокий сон. Таким образом вы проведёте в кровати  всего несколько минут, но организм будет настроен на полноценный сон, который он в итоге не получит. Соответственно, вставать будет намного тяжелее, чем после первого будильника. Это повлечет за собой усталость, а  внимание и мозговая активность в течение дня будут снижены.

Эксперты Sleep Clinic Services, медицинского центра, который расположен в Австралии, считают, что лучший вариант — просто установить будильник на десять минут позже, чем обычно, и подняться, как только раздастся  сигнал. Если вы этого не сделаете, ваше тело будет подвержено так называемой "инерции сна" -  чувству вялости, которое вы испытываете, когда просыпаетесь.

К слову, исследования показывают, что для того, чтобы легко вставать по будильнику, ни в коем случае нельзя оставлять его рядом с кроватью. Лучше всего, убрать будильник как можно дальше, в противоположную сторону комнаты. Ведь в таком случае вам придется встать с кровати, чтобы его отключить.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том как прожить на 10 лет дольше, пяти полезных привычках для этого, а также о том, почему на завтрак нельзя есть бутерброды с колбасой





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Источник: https://www.dailymail.co.uk/femail/article-6058025/Why-spending-just-five-minutes-bed-seriously-impact-health.html
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