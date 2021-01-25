logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 25.01.2021

BTC/USD

34204.67

ETH/USD

1435.18

LTC/USD

145.70

НБУ 25.01.2021

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье народная медицина Как прожить на 10 лет дольше: 5 полезных привычек
commentss НОВОСТИ Все новости

Как прожить на 10 лет дольше: 5 полезных привычек

В исследовании полезных привычек приняли участие более 100 тыс. человек

сегодня, 13:41
Автор:

Сергей Медведев

Ученые бьются над продлением срока жизни человека и снижении риска преждевременной смерти. Для этого специалисты провели специальное исследование, результатом которого стали рекомендации по здоровому образу жизни.

Как прожить на 10 лет дольше: 5 полезных привычек

Здоровый образ жизни / фото 39.rospotrebnadzor.ru

Человеку, чтобы увеличить длительность своей жизни, стоит соблюдать пять привычек — не курить, поддерживать правильный вес, быть физически активным, не злоупотреблять алкоголем и следовать здоровому питанию.

 Считается, что если начать придерживаться этих правил в 50 лет, то женщины могут продлить жизнь на 14 лет, а мужчины — на 12, поскольку указанные привычки снижают  риск смертности от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

"Это одни из основных причин преждевременной смерти, поэтому предотвращение или уменьшение риска заболеваемости способствует долголетию. Мы можем улучшить качество своей жизни, внеся в нее эти минимальные изменения, но только 8% взрослых американцев придерживаются этих принципов", – заявил доктор Меир Штампфер, профессор медицины в Гарвардской медицинской школе.

В рамках исследования ученые проанализировали взаимосвязь между указанными выше полезными привычками и преждевременной смертью. Исследование оказалось достаточно массовым — в нем участвовали 122 тыс. человек.

Среди женщин в возрасте 50 лет соблюдение 5 здоровых привычек привело к тому, что у 30,8% сократился риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, 21,2% – от рака и 48% – от других причин. У мужчин эти проценты распределились 34,1%, 22,8% и 43,1% соответственно.

Специалисты считают, что такие данные должны мотивировать людей соблюдать полезные привычки и придерживаться здорового образа жизни.

Как сообщал портал "Комментарии", вредная привычка, о которой мы даже не догадываемся, может привести к болезням сердца и инсультуЭксперты заявили, что именно сидячий образ жизни и регулярный просмотр телевизора наносит нашему сердцу непоправимый вред. Чтобы проверить это утверждение, исследователи привлекли более двух тысяч человек. Пожилые люди проходили несколько тестов для определения состояния артерий. Подопытных постоянно осматривали врачи, им измеряли скорость распространения пульсовой волны в артерии бедра. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/2018/04/30/health/life-expectancy-habits-study/index.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ