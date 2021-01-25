Как прожить на 10 лет дольше: 5 полезных привычек

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Сергей Медведев
Ученые бьются над продлением срока жизни человека и снижении риска преждевременной смерти. Для этого специалисты провели специальное исследование, результатом которого стали рекомендации по здоровому образу жизни.
Здоровый образ жизни / фото 39.rospotrebnadzor.ru
Человеку, чтобы увеличить длительность своей жизни, стоит соблюдать пять привычек — не курить, поддерживать правильный вес, быть физически активным, не злоупотреблять алкоголем и следовать здоровому питанию.
Считается, что если начать придерживаться этих правил в 50 лет, то женщины могут продлить жизнь на 14 лет, а мужчины — на 12, поскольку указанные привычки снижают риск смертности от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
В рамках исследования ученые проанализировали взаимосвязь между указанными выше полезными привычками и преждевременной смертью. Исследование оказалось достаточно массовым — в нем участвовали 122 тыс. человек.
Среди женщин в возрасте 50 лет соблюдение 5 здоровых привычек привело к тому, что у 30,8% сократился риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, 21,2% – от рака и 48% – от других причин. У мужчин эти проценты распределились 34,1%, 22,8% и 43,1% соответственно.
Специалисты считают, что такие данные должны мотивировать людей соблюдать полезные привычки и придерживаться здорового образа жизни.
Как сообщал портал "Комментарии", вредная привычка, о которой мы даже не догадываемся, может привести к болезням сердца и инсульту. Эксперты заявили, что именно сидячий образ жизни и регулярный просмотр телевизора наносит нашему сердцу непоправимый вред. Чтобы проверить это утверждение, исследователи привлекли более двух тысяч человек. Пожилые люди проходили несколько тестов для определения состояния артерий. Подопытных постоянно осматривали врачи, им измеряли скорость распространения пульсовой волны в артерии бедра.
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