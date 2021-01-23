Врачи назвали вредную привычку, которая приводит к болезням сердца и инсульту

Медики сообщили, что вредная привычка, о которой мы даже не догадываемся, может привести к болезням сердца и инсульту. Об этом сообщил журнал EurekAlert.

Инсульт и болезни сердца - названа одну из причин заболеваний. Фото: glas.ru

Эксперты заявили, что именно сидячий образ жизни и регулярный просмотр телевизора наносит нашему сердцу непоправимый вред. Чтобы проверить это утверждение, исследователи привлекли более двух тысяч человек. Пожилые люди проходили несколько тестов для определения состояния артерий. Подопытных постоянно осматривали врачи, им измеряли скорость распространения пульсовой волны в артерии бедра.

Эксперимент показал, что у любителей часто смотреть телевизор, гораздо выше вероятность возникновения бляшек в сосудах, чем у людей, которые проводят свою жизнь активно. Холестериновые бляшки в свою очередь часто обнаруживают при серьезных болезнях сердца: инфаркте миокарда и инсульте.

По словам ученых, просмотр телевизора более 21 часа в неделю увеличивает риск сердечных заболеваний на 68 процентов и диабета на 50 процентов.

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