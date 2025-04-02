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Врачи предупреждают: каждый день нужно мыть только эти три части тела

Привычка принимать горячий душ с мылом и тщательно мыть каждую часть тела кажется естественной, но это может привести к ее пересыханию, раздражению и даже развитию экземы.

сегодня, 11:40
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Slava Kot

Ученые и дерматологи считают, что привычка мыть каждый день все тело с мылом может больше навредить, чем помочь. Они призывают изменить подход к гигиене, чтобы сохранить здоровье кожи. По их словам, каждый день нужно мыть только три части тела.

Врачи предупреждают: каждый день нужно мыть только эти три части тела

Нужно ли каждый день мыть все тело. Фото: Unsplash

По словам доцента кафедры дерматологии Университета Торонто доктора Сэнди Скотники люди должны уделять особое внимание только трем зонам тела: стопам, подмышкам и паховой зоне, в частности, половым органам. Дерматолог рекомендует остальное тело просто сполоснуть водой без использования мыла или гелей для душа.

Как объясняют врачи, наша кожа имеет естественный барьер, состоящий из полезных бактерий и микроорганизмов. Они помогают поддерживать здоровый баланс микрофлоры и укрепляют иммунитет, а ежедневное мытье может снизить эту защиту.

"Если вы только что не закончили пробежку в грязи, единственные места, которые нуждаются в ежедневной мойке с мылом, — это ваши стопы, подмышки и пах. Для остального вашего тела достаточно полоскания, даже если вы только что закончили интенсивную тренировку", — соглашается доктор Робин Чаткан.

Чрезмерное использование мыла уничтожает эту естественную защиту, что может сделать кожу более уязвимой к раздражениям и инфекциям, в частности, развитию экземы. Доктор Дэвид Лефелл из Йельской школы медицины добавляет, что частые горячие ванны смывают природные масла, защищающие кожу от обезвоживания и раздражений.

Эксперты рекомендуют избегать слишком горячей воды, ведь она пересушивает кожу. Также они рекомендуют ограничить время в ванной до 10-15 минут, а после душа использовать увлажняющие лосьоны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что застелить кровать утром оказалась очень вредной привычкой. Микробиолог дал объяснение.

Также "Комментарии" писали, что эксперты назвали часть тела, которую не нужно мыть.



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Источник: https://bestlifeonline.com/3-body-parts-to-wash-every-day/
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