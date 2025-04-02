Врачи предупреждают: каждый день нужно мыть только эти три части тела

Ученые и дерматологи считают, что привычка мыть каждый день все тело с мылом может больше навредить, чем помочь. Они призывают изменить подход к гигиене, чтобы сохранить здоровье кожи. По их словам, каждый день нужно мыть только три части тела.

Нужно ли каждый день мыть все тело. Фото: Unsplash

По словам доцента кафедры дерматологии Университета Торонто доктора Сэнди Скотники люди должны уделять особое внимание только трем зонам тела: стопам, подмышкам и паховой зоне, в частности, половым органам. Дерматолог рекомендует остальное тело просто сполоснуть водой без использования мыла или гелей для душа.

Как объясняют врачи, наша кожа имеет естественный барьер, состоящий из полезных бактерий и микроорганизмов. Они помогают поддерживать здоровый баланс микрофлоры и укрепляют иммунитет, а ежедневное мытье может снизить эту защиту.

"Если вы только что не закончили пробежку в грязи, единственные места, которые нуждаются в ежедневной мойке с мылом, — это ваши стопы, подмышки и пах. Для остального вашего тела достаточно полоскания, даже если вы только что закончили интенсивную тренировку", — соглашается доктор Робин Чаткан.

Чрезмерное использование мыла уничтожает эту естественную защиту, что может сделать кожу более уязвимой к раздражениям и инфекциям, в частности, развитию экземы. Доктор Дэвид Лефелл из Йельской школы медицины добавляет, что частые горячие ванны смывают природные масла, защищающие кожу от обезвоживания и раздражений.

Эксперты рекомендуют избегать слишком горячей воды, ведь она пересушивает кожу. Также они рекомендуют ограничить время в ванной до 10-15 минут, а после душа использовать увлажняющие лосьоны.

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