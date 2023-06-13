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В США 54-летний мужчина скончался после того, как съел сырые устрицы

В штате Миссури мужчина смертельно полакомился устрицами. Он получил инфекционное заболевание

сегодня, 11:35
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Автор:

Белоокая Ира

О трагическом инциденте сообщили в Департаменте общественного здравоохранения округа Сент-Луис, пишут "Комментарии" со ссылкой на "Голос Америки".

В США 54-летний мужчина скончался после того, как съел сырые устрицы

Мужчина скончался после употребления устриц. Иллюстративное фото

Как говорится в сообщении, американец съел несколько устриц и заразился опасной плотоядной бактерией Vibrio vulnificus. Данная бактерия может передаваться при употреблении сырых или плохо приготовленных моллюсков и является возбудителем желудочно-кишечного заболевания. В результате инфекция вызывает отмирание тканей организма, 30% пациентов, инфицированных недугом – умирают.


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В то же время, "жертвами" такого заболевания, как отмечают в Департаменте здравоохранения, чаще всего становятся люди с ослабленной иммунной системой.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, - Мужчина съел грязную клубнику: медик показал, что произошло с его мозгом Медик опубликовал фотографию мозга пациента, заболевшего эхинококкозом. Июнь – это традиционно месяц клубники, однако перед употреблением ягоды следует обязательно мыть. Иначе можно заразиться эхинококкозом. Болезнь вначале не вызывает симптомов, однако может привести к смерти, что произошло с одним пациентом.

Напомним, "Комментарии" писали, — Ученые обнаружили еще одну важную причину старения, но уже знают, как с ней бороться Дефицит таурина в организме – один из врагов молодости. Это вещество содержится во многих продуктах питания, которые мы употребляем каждый день. Кроме того, организм может производить таурин самостоятельно. Но по определенным причинам его количество может оказаться недостаточным, что влияет не только на общее состояние здоровья, но и на продолжительность жизни.

 



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Источник: https://t.me/GolosAmeriki/21447
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