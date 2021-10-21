Водные процедуры нужно принимать регулярно, кто-то это делает утром, а кто-то вечером, все зависит от образа жизни человека. Но эксперт по здоровью и благополучию Калеб Бакке рассказал, в какое время суток принятие душа менее эффективно для тела.

Когда не желательно принимать душ (фото из открытых источников)

Специалист утверждает, что с точки зрения гигиены не имеет смысла принимать водные процедуры в середине дня. Возможно, это помогает восстановить силы и взбодриться, но весь остаток дня ваша кожа и волосы будут подвергаться воздействию загрязняющих веществ, то есть, вы не избавитесь от излишнего количества бактерий.

Также эксперт отметил, что не стоит принимать душ сразу после приема пищи, необходимо подождать 30-50 минут, а потом спокойно отправляться в ванную комнату. Дело в том, что с наполненным желудком, тело начинает гипертермическое действие, а это может нарушить пищеварение и привести к судорогам, боли в животе и изжоге.

К слову, специалисты считают, что лучше всего принимать душ вечером, потому что мы избавляем тело от микробов, загрязнений и пыли, которые скапливаются в течение дня. Очищение кожи перед сном позволяет человеку нормально отдохнуть и восстановить силы.

Напомним, в сильную жару, чтобы взбодриться и охладить тело, многие люди принимают холодный душ. Однако, такая привычка может серьезно навредить здоровью. Почему, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что прием душа — неотъемлемая составляющая поддержания гигиены тела. Но врачи отмечают, что не нужно принять его слишком долго. Особенно, когда говорится о горячем душе. Рассказываем, сколько минут ему можно посвятить без вреда для здоровья.

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