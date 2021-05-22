Сколько минут можно принимать душ без вреда для здоровья

Прием душа — неотъемлемая составляющая поддержания гигиены тела. Но врачи отмечают, что не нужно принять его слишком долго. Особенно, когда говорится о горячем душе. Рассказываем, сколько минут ему можно посвятить без вреда для здоровья.

Как часто можно принимать душ (фото из открытых источников)

Существуют данные, которые говорят, что прием приятно горячей ванны может способствовать снижению уровня сахара в крови. В свою очередь, горячий душ помогает облегчить симптомы простуды или респираторных заболеваний, способствует засыпанию. Однако врачи предупреждают также о возможном вреде горячего душа, если он регулярный и длительный. Врач-косметолог Рекха Тейлор рассказала изданию Express Health, что короткий и умеренной прохладный душ значительно лучше для поддержания здоровья кожи.

Врач предупреждает, что слишком горячая вода может нанести вред коже. По ее словам, "горячая вода повреждает кератиновые клетки, расположенные на внешнем слое кожи или эпидермисе, способствуя высыханию кожи и усиливая кожные заболевания, включая покраснение, зуд, экзема". Другой эксперт, дерматолог Саша Дхоат, добавил, что эпидермис выполняет жизненно важную функцию кожного барьера; обеспечивает защиту тела от воздействия потенциально опасных факторов внешнего мира, включая инфекции. По мнению медика, душ следует принимать не более 10 минут.

"Хотя не существует какого стандарта времени принятия душа, 5 — 10 минут мытья достаточно. Людям, имеющим проблемы с кож ой , например тем, кто страдает от экземы, следует мыться как можно быстрее. Более 15 минут — это перебор для любой человека ", — отметил дерматолог.

Также врачи предупреждают, что стремление каждый раз очищать кожу "до скрипа" наносит ей серьезный ущерб. Если после мытья кожа становится красной, шелушится, сухаой — это сигнал того, что она подвергается слишком агрессивной очистке, не успев восстановиться. Медики отмечают, что многие виды мыла и гелей для душа удаляют с кожи натуральные масла, которые сохраняют ее здоровье.

Напомним, профессиональные медики и косметологи с первого взгляда на человека могут определить, каких важных витаминов или микроэлементов недостаёт в рационе.

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