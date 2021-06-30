Невролог рассказал, чем опасен холодный душ в жару

В сильную жару, чтобы взбодриться и охладить тело, многие люди принимают холодный душ. Однако, такая привычка может серьезно навредить здоровью. Об этом рассказал врач-невролог Виктор Косс.

чем опасен холодный душ в жару (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что такая водная процедура не охлаждает тело, поскольку организм в ответ на холод, начинает ее повышать. Более того, резкий перепад температур могут губительно повлиять на здоровье, в частности стать причиной простуды, особенно для людей с ослабленной иммунной системой. Но существуют и другие серьезные последствия принятия холодного душа в жару, например, повышение давления и расширении сосудов.

Невролог отметил, что все зависит от состояния здоровья человека и его образа жизни. Для здоровых и закаленных людей, которые активно занимаются спортом, холодный душ не станет проблемой, а скорее хорошим антистрессом. А вот для тех, кто употребляет алкоголь, курит, имеет заболевания желудочно-кишечного тракта или проблемы с сердцем — это может быть опасно. Также ледяной душ не стоит принимать людям с ВСД, гипертонией, слабым иммунитетом, хроническими заболеваниями и т.д.

Если хотите охладить тело, тогда пейте больше жидкости, обрызгивайте себя холодной водой или накиньте на шею мокрое полотенце, а также носите легкую одежду из натуральных тканей.

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