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Главная Новости Здоровье наше тело Невролог рассказал, чем опасен холодный душ в жару
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Невролог рассказал, чем опасен холодный душ в жару

Врач-невролог Виктор Косс рассказал, почему в жаркую погоду не желательно принимать холодный душ

сегодня, 10:15
Автор:

Светлана Шкурупий

В сильную жару, чтобы взбодриться и охладить тело, многие люди принимают холодный душ. Однако, такая привычка может серьезно навредить здоровью. Об этом рассказал врач-невролог Виктор Косс.

Невролог рассказал, чем опасен холодный душ в жару

чем опасен холодный душ в жару (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что такая водная процедура не охлаждает тело, поскольку организм в ответ на холод, начинает ее повышать. Более того, резкий перепад температур могут губительно повлиять на здоровье, в частности стать причиной простуды, особенно для людей с ослабленной иммунной системой. Но существуют и другие серьезные последствия принятия холодного душа в жару, например, повышение давления и расширении сосудов. 

Невролог отметил, что все зависит от состояния здоровья человека и его образа жизни. Для здоровых и закаленных людей, которые активно занимаются спортом, холодный душ не станет проблемой, а скорее хорошим антистрессом. А вот для тех, кто употребляет алкоголь, курит, имеет заболевания желудочно-кишечного тракта или проблемы с сердцем — это может быть опасно. Также ледяной душ не стоит принимать людям с ВСД, гипертонией, слабым иммунитетом, хроническими заболеваниями и т.д.

Если хотите охладить тело, тогда пейте больше жидкости, обрызгивайте себя холодной водой или накиньте на шею мокрое полотенце, а также носите легкую одежду из натуральных тканей.

Напомним, что многие люди не представляют своего дня без кофе и пить его в жару допустимо, если вы готовы к дополнительной нагрузке на организме. Врач-кардиолог Асият Хачирова рассказала, каких рекомендаций стоит придерживаться, чтобы не навредить здоровью.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как ночью спасаться от жары, если нет кондиционера.


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Источник: https://aif.ru/health/life/chem_opasen_holodnyy_dush_v_zharu
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