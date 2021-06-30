Как употреблять кофе в жару: основные правила

Многие люди не представляют своего дня без кофе и пить его в жару допустимо, если вы готовы к дополнительной нагрузке на организме. Врач-кардиолог Асият Хачирова рассказала, каких рекомендаций стоит придерживаться, чтобы не навредить здоровью.

как пить кофе в жару (фото из открытых источников)

Известно, что кофе в большом количестве способно навредить здоровью, особенно, если пить его часто в жаркую погоду. Дело в том, что кофеин "выгоняет" жидкость из организма, поэтому может привести к обезвоживанию. Чтобы этого избежать, кардиолог советует каждую чашку кофе запивать стаканом обычной воды для восстановления водного баланса.

Кроме того, бодрящий напиток дополнительно нагружает сердце и сосуды, поэтому от кофе в жару вовсе стоит отказаться людям, страдающим гипертонией (повышенным давлением) и проблемами с сердцем. Если же, без кофеина никак нельзя, тогда выпивайте не больше трех маленьких чашек.

Также кардиолог не рекомендует употреблять кофе с добавлением энергетика, потому что они дополнительно нагружают сердце и могут вызвать неприятные последствия. Лучше всего напиток употреблять в первой половине дня, до 11 часов, когда на улице еще не очень жарко, а вот во второй половине дня кофе стоит ограничить, чтобы обезопасить свое здоровье.

Напомним, специалист по снижению веса Павел Исанбаев рассказал, что кофе не стоит сочетать с шоколадом и другими сладостями, потому что это приведет к гипогликемии (состоянию, характеризующего пониженную концентрацию глюкозы в крови).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что растворимый кофе — коварный враг многих систем организма. Узнайте в нашем материале, какой вред он может нанести здоровью.

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