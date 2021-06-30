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Как употреблять кофе в жару: основные правила

Врач-кардиолог Асият Хачирова рассказала, как правильно пить кофе в жару, чтобы не ухудшить самочувствие

сегодня, 09:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди не представляют своего дня без кофе и пить его в жару допустимо, если вы готовы к дополнительной нагрузке на организме. Врач-кардиолог Асият Хачирова рассказала, каких рекомендаций стоит придерживаться, чтобы не навредить здоровью.

Как употреблять кофе в жару: основные правила

как пить кофе в жару (фото из открытых источников)

Известно, что кофе в большом количестве способно навредить здоровью, особенно, если пить его часто в жаркую погоду. Дело в том, что кофеин "выгоняет" жидкость из организма, поэтому может привести к обезвоживанию. Чтобы этого избежать, кардиолог советует каждую чашку кофе запивать стаканом обычной воды для восстановления водного баланса. 

Кроме того, бодрящий напиток дополнительно нагружает сердце и сосуды, поэтому от кофе в жару вовсе стоит отказаться людям, страдающим гипертонией (повышенным давлением) и проблемами с сердцем. Если же, без кофеина никак нельзя, тогда выпивайте не больше трех маленьких чашек. 

Также кардиолог не рекомендует употреблять кофе с добавлением энергетика, потому что они дополнительно нагружают сердце и могут вызвать неприятные последствия. Лучше всего напиток употреблять в первой половине дня, до 11 часов, когда на улице еще не очень жарко, а вот во второй половине дня кофе стоит ограничить, чтобы обезопасить свое здоровье. 

Напомним, специалист по снижению веса Павел Исанбаев рассказал, что кофе не стоит сочетать с шоколадом и другими сладостями, потому что это приведет к гипогликемии (состоянию, характеризующего пониженную концентрацию глюкозы в крови). 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что растворимый кофе — коварный враг многих систем организма. Узнайте в нашем материале, какой вред он может нанести здоровью.


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Источник: https://radiosputnik.ria.ru/20210628/kofe-1738630606.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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