В Австралии в мозгу женщины обнаружили уникальную находку: никто этого не ожидал

В Австралии в мозгу женщины обнаружили живого червя. Фото из открытых источников

Австралийка пожаловалась на постоянные боли в животе, кашель и проблемы с памятью. Впоследствии врачи впервые в мире обнаружили в ее мозгу живого червя. Обычно этот паразит поражает питонов.

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В столице Австралии городе Канберра во время операции по мозгу 64-летней женщины изъяли живого восьмисантиметрового червя. Согласно научной публикации в Emerging Infectious Diseases, паразит относится к виду Ophidascaris robertsi, который обычно встречается только у питонов. Нейрохирург, оперировавший женщину, был полностью растерян и нуждался в консультации.

"Это первый случай заражения человека Ophidascaris, зарегистрированный в любой точке мира", – сказал профессор Санджая Сенанаяке.

Женщина в 2021 году жаловалась на боль в животе и диарею, а затем симптомы изменились на кашель и чрезмерное потоотделение. В 2022 году к этим симптомам добавились проблемы с памятью и депрессия. Из-за проблем со здоровьем женщину госпитализировали и сделали МРТ, где обнаружили аномалию, которую следовало удалить хирургическим вмешательством.

"Нейрохирург точно никогда не думал, что найдет живого червя. Нейрохирурги регулярно имеют дело с инфекциями в мозгу, но это была уникальная находка – никто не ожидал", — сказал Сенонаяке.

Ученые считают, что паразит попал в мозг женщины из-за питонов, живущих в местности, где проживает потерпевшая. Несмотря на то, что у нее нет прямого контакта со змеями, женщина часто собирала травы и ягоды в местности, которые могли иметь паразитов, попавших в природу из организма змей. Медики объясняют, что Ophidascaris не передается между людьми, поэтому этот случай не повлечет за собой пандемии.

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