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В Австралии в мозгу женщины обнаружили уникальную находку: никто этого не ожидал

После снимка МРТ врачи в мозгу женщины обнаружили живой червь. Это первый случай, когда паразит Ophidascaris попал в мозг человека.

сегодня, 12:45
Автор:
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Slava Kot
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В Австралии в мозгу женщины обнаружили уникальную находку: никто этого не ожидал

В Австралии в мозгу женщины обнаружили живого червя. Фото из открытых источников

Австралийка пожаловалась на постоянные боли в животе, кашель и проблемы с памятью. Впоследствии врачи впервые в мире обнаружили в ее мозгу живого червя. Обычно этот паразит поражает питонов.


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В столице Австралии городе Канберра во время операции по мозгу 64-летней женщины изъяли живого восьмисантиметрового червя. Согласно научной публикации в Emerging Infectious Diseases, паразит относится к виду Ophidascaris robertsi, который обычно встречается только у питонов. Нейрохирург, оперировавший женщину, был полностью растерян и нуждался в консультации.

"Это первый случай заражения человека Ophidascaris, зарегистрированный в любой точке мира", – сказал профессор Санджая Сенанаяке.

Женщина в 2021 году жаловалась на боль в животе и диарею, а затем симптомы изменились на кашель и чрезмерное потоотделение. В 2022 году к этим симптомам добавились проблемы с памятью и депрессия. Из-за проблем со здоровьем женщину госпитализировали и сделали МРТ, где обнаружили аномалию, которую следовало удалить хирургическим вмешательством.

"Нейрохирург точно никогда не думал, что найдет живого червя. Нейрохирурги регулярно имеют дело с инфекциями в мозгу, но это была уникальная находка – никто не ожидал", — сказал Сенонаяке.

Ученые считают, что паразит попал в мозг женщины из-за питонов, живущих в местности, где проживает потерпевшая. Несмотря на то, что у нее нет прямого контакта со змеями, женщина часто собирала травы и ягоды в местности, которые могли иметь паразитов, попавших в природу из организма змей. Медики объясняют, что Ophidascaris не передается между людьми, поэтому этот случай не повлечет за собой пандемии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинка восемь месяцев жаловалась на кашель. Врачи обнаружили неожиданный предмет в ее легких.

Также "Комментарии" писали, что после укуса кота у мужчины из Великобритании обнаружили неизвестную ранее инфекцию.



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Источник: https://www.theguardian.com/australia-news/2023/aug/28/live-worm-living-womans-brain-australia-depression-forgetfulness
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