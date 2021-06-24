Укрепление по всем фронтам: восемь преимуществ танцев, о которых вы могли не знать

Многие по разным причинам игнорируют занятия спортом. Таким личностям можем посоветовать начать танцевать: для души и для тела. Как информируют Times of India, танцы считаются лучшими спортивными упражнениями, которые вместо огромной усталости чаще приносят удовольствие. Расскажем о восьми замечательных преимуществах такой тренировки, о которых вы могли не знать.

Танцы хорошо влияют на физическое, психическое и эмоциональное здоровье. Фото из открытых источников

1. Улучшение здоровья сердца

Танцы — один из самых быстрых способов улучшить сердечно-сосудистое здоровье, поскольку они делают ваш пульс стабильным и снижают риск сердечной недостаточности. Занимаясь сердечно-сосудистыми упражнениями, вы почувствуете улучшение своей выносливости и не иметь чувство одышки.

2. Улучшение гибкости

Гибкость суставов и мышц помогает нам избегать ежедневных травм. Если постоянно заниматься танцами, можно уменьшить боль в суставах и вообще держать тело в тонусе.

3. Поддержание баланса

Если начать танцевать с детства, то вряд ли во взрослом возрасте вы получите проблему с удержанием равновесия. Вестибулярный аппарат будет работать в вашу пользу, и это должно сохраниться даже через десятки лет.

4. Отличное упражнение для мозга

Танцы усиливают память и предотвращают ухудшение памяти или деменции по мере взросления. Это прекрасная форма умственных упражнений. Они увеличивают ваше внимание из-за смены движений, а также во время обучения и припоминания различных движений и образцов.

5. Уменьшение стресса

Танец — это настоящий враг стрессовых ситуаций. Если чувствуете, что нервничаете, тревожитесь или даже находитесь на пороге депрессии, попробуйте танцевать! Такие упражнения расслабят ваше тело и уравновесят настроение. Для этого не нужно знать какие-то особые движения: включайте музыку и позвольте себе расслабиться.

6. Помощь при похудении

Танцы сжигают калории. В среднем человек сжигает 300-800 калорий в час танца, и это зависит от веса, интенсивности и стиля танца, который вы выполняете. Аэробика, между прочим, действует на организм человека так же, как и бег или езда на велосипеде.

7. Снижение уровня плохого холестерина

Танцы помогают контролировать липиды, что способствует снижению уровня плохого холестерина. Наиболее эффективными в этом случае считаются именно бальные танцы.

8. Дополнительные радостные эмоции

Часто говорят, что смех — лучшее лекарство, а ощущение счастья оберегает нас от половины проблем с психическим здоровьем. Танцы обычно дарят настоящий заряд замечательных радостных эмоций, поэтому психическое здоровье также приходит в норму.

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