Укрепление по всем фронтам: восемь преимуществ танцев, о которых вы могли не знать

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Вечканова Елена
Многие по разным причинам игнорируют занятия спортом. Таким личностям можем посоветовать начать танцевать: для души и для тела. Как информируют Times of India, танцы считаются лучшими спортивными упражнениями, которые вместо огромной усталости чаще приносят удовольствие. Расскажем о восьми замечательных преимуществах такой тренировки, о которых вы могли не знать.
Танцы хорошо влияют на физическое, психическое и эмоциональное здоровье. Фото из открытых источников
1. Улучшение здоровья сердца
Танцы — один из самых быстрых способов улучшить сердечно-сосудистое здоровье, поскольку они делают ваш пульс стабильным и снижают риск сердечной недостаточности. Занимаясь сердечно-сосудистыми упражнениями, вы почувствуете улучшение своей выносливости и не иметь чувство одышки.
2. Улучшение гибкости
Гибкость суставов и мышц помогает нам избегать ежедневных травм. Если постоянно заниматься танцами, можно уменьшить боль в суставах и вообще держать тело в тонусе.
3. Поддержание баланса
Если начать танцевать с детства, то вряд ли во взрослом возрасте вы получите проблему с удержанием равновесия. Вестибулярный аппарат будет работать в вашу пользу, и это должно сохраниться даже через десятки лет.
4. Отличное упражнение для мозга
Танцы усиливают память и предотвращают ухудшение памяти или деменции по мере взросления. Это прекрасная форма умственных упражнений. Они увеличивают ваше внимание из-за смены движений, а также во время обучения и припоминания различных движений и образцов.
5. Уменьшение стресса
Танец — это настоящий враг стрессовых ситуаций. Если чувствуете, что нервничаете, тревожитесь или даже находитесь на пороге депрессии, попробуйте танцевать! Такие упражнения расслабят ваше тело и уравновесят настроение. Для этого не нужно знать какие-то особые движения: включайте музыку и позвольте себе расслабиться.
6. Помощь при похудении
Танцы сжигают калории. В среднем человек сжигает 300-800 калорий в час танца, и это зависит от веса, интенсивности и стиля танца, который вы выполняете. Аэробика, между прочим, действует на организм человека так же, как и бег или езда на велосипеде.
7. Снижение уровня плохого холестерина
Танцы помогают контролировать липиды, что способствует снижению уровня плохого холестерина. Наиболее эффективными в этом случае считаются именно бальные танцы.
8. Дополнительные радостные эмоции
Часто говорят, что смех — лучшее лекарство, а ощущение счастья оберегает нас от половины проблем с психическим здоровьем. Танцы обычно дарят настоящий заряд замечательных радостных эмоций, поэтому психическое здоровье также приходит в норму.
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