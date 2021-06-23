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Какие специи помогают очистить организм от токсинов

Врачи перечислили специи, которые нужно употреблять, если хотите устроить детокс для своего организма

сегодня, 16:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Специи нужны не только для того, чтобы придать блюдам неповторимый вкус и аромат, но и чтобы благотворно влиять на состояние организма. Например, некоторые пряности помогают очищать его от шлаков и токсинов. Какие именно?

Какие специи помогают очистить организм от токсинов

Как очистить организм (фото из открытых источников)

Кинза и кориандр

Исследователи выяснили, что кинза и кориандр способствуют пищеварению и помогают улучшить работу печени, выводя токсины и снижая в крови уровень "вредного" холестерина. Эти приправы можно добавить, например, в рагу. 

Куркума 

О лечебных свойствах куркумы известно давно. Она не только укрепляет иммунную систему, но и улучшает работу сердца, пищеварения, печени, защищая организм от вредного воздействия свободных радикалов и выводя из него вредные токсины.

Гвоздика

В составе гвоздики есть много витаминов и минералов, которые благоприятно действуют на организм. Эта специя обладает успокаивающим и антиоксидантным эффектом, предотвращая развитие многих заболеваний. Также гвоздика борется с токсинами, улучшает метаболизм и повышает аппетит.

Корица

Эта ароматная специя отличается своими противовоспалительными и кровоостанавливающими свойствами. С ее помощью можно укрепить иммунитет, очистить организм от шлаков и токсинов, а также повысить общий тонус.

Напомним, что диабетикам необходимо включить в свой рацион несколько специй. Они помогают нормализовать показатели сахара в крови и улучшают самочувствие. О каких специях идет речь, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что шафран можно использовать не только в качестве специи или красителя, а и в медицинских целях. Так, экстракт этого растения обладает успокаивающим эффектом и быстро улучшает качество сна.


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Источник: https://www.moirebenok.ua/mother/zdorove-semi/vrachi-nazvali-4-spetsii-kotorye-idealno-ochishhayut-organizm/
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