Какие продукты помогают легче переносить жару

Лето в самом разгаре, температура воздуха поднимается выше 30 градусов, а переносить такую жару бывает сложно. Чтобы предотвратить обезвоживание организма и ухудшение самочувствия, эксперт Ольга Ванатова рекомендует добавить в рацион следующие продукты.

что есть в жару (фото из открытых источников)

В первую очередь, нужно позаботиться о водном балансе, потому что в жаркую погоду организм быстро теряет влагу. Поможет в этом обычная вода с добавлением лимона и немного соли. Например, на вес 50 килограмм в день нужно выпивать 2 литра воды, без учета кофе, чая и других напитков. А вот от сладкой газировки стоит отказаться, потому что она будет усиливать чувство жажды.

Во время жары также важно следить за своим рационом, эксперт советует включить в него огурцы, помидоры, тыкву, сельдерей, свежую зелень, а также ягоды, цитрусовые и другие фрукты, обогащенные витаминами и полезными веществами. А вот о жирной пище лучше забыть, потому что она лишь повышает нагрузку на организм, в частности на пищеварительную и сердечно-сосудистую системы. Чтобы поддержать их, употребляйте продукты, в составе которых много калия, магния, кальция, а это бананы, брокколи, шпинат, крупы, бобы и т.д.

Напомним, что потоотделение — одна из важных функций нашего организма. Вместе с потом выводятся шлаки, токсины и лишняя жидкость, а в жаркую погоду пот помогает охладить поверхность тело. Но неприятный запах и следы на одежде доставляют массу неудобств. Чтобы взять этот процесс под контроль, стоит придерживаться нескольких советов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие правила питания в жару мы постоянно нарушаем.

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