Правила питания в жару, которые мы часто нарушаем

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Жаркая погода серьезно влияет на наш организм, в частности меняет обмен веществ. Диетологи настоятельно не рекомендуют переедать летом, а советуют придерживаться основных правил, которые помогут облегчить общее самочувствие. Издание Аdme рассказало, что же важно учитывать.

Смещение приемов пищи

При 30 градусной жаре диетологи не рекомендуют нагружать желудок, поэтому можно сместить основные приемы пищи. Например, завтракать в 7-8 утра, а обедать в 11-11.30. Ужинать желательно после 18.00, а последний перекус устраивать около 21.00. При чем, самым калорийным должен быть завтрак.

Охлаждение организма горячими напитками

Да, все верно, в жаркую погоду желательно пить горячий чай. Выступивший под его действием пот начинает активно испаряться с поверхности кожи, и наше тело ощущает долгожданную прохладу.

Добавление в рацион картошки, бананов и кунжута

В сильную жару наше сердце работает с двойной нагрузкой, поэтому его следует беречь. Добавляйте в свой рацион продукты с высоким содержанием кальция и калия (молодой картофель, бананы, брокколи, шпинат, кунжут и другие).

Добавление в воду сока лимона или поваренной соли

Из-за того, что может возникнуть отечность, многие стараются не пить слишком много жидкости летом. Но это не совсем правильно. Организм должен получать не менее 1,5-2 литров воды в сутки, этого достаточно, чтобы избежать обезвоживания. Попробуйте добавлять в воду лимонный сок или поваренную соль.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, с помощью каких продуктов питания можно разнообразить рацион.



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