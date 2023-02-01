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Ученые выяснили, какой кофе самый опасный для здоровья человека

Участники эксперимента пили кофе, который был приготовлен различными способами и в конечном итоге исследователи установили связь между способом заваривания кофе, сердечными приступами и продолжительностью жизни.

сегодня, 01:15
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Автор:

Анна Нестерова

Специалистам, за время проведения масштабного исследования, удалось установить, какие способы приготовления "бодрящего напитка" являются полезными, а какие – вредны для здоровья человека. Об этом сообщает издание Sage Journals. 

Ученые выяснили, какой кофе самый опасный для здоровья человека

Исследования длились более 20 лет/ Иллюстрационное фото

Сообщается, что исследования проводились с 1985 по 2003 год включительно. В нем приняло участие более 500 тысяч человек в возрасте от 20 до 79 лет, однако при этом ученые учитывали образ жизни этих людей, наличие вредных привычек, избыточный вес и уровень физической активности.

Участники эксперимента пили кофе, который был приготовлен различными способами и в конечном итоге исследователи установили связь между способом заваривания кофе, сердечными приступами и продолжительностью жизни.

Как выяснилось, самым вредным является нефильтрованный кофе и кофе, заваренный прямо в чашке. В таком кофе содержится много веществ, повышающих холестерин, избыток которого в организме является распространенной причиной развития таких заболеваний, как стенокардия, инфаркт миокарда, инсульт.

Наиболее же вредным кофе становится тогда, когда гуща надолго остается в горячей воде. Поэтому вредны также эспрессо, капучино и кофе по-турецки, отметили исследователи.

А самый полезным оказался кофе, приготовленный способом одноразового протока горячей воды через слой молотого кофе, находящийся на фильтре (фильтр-кофе).

Умеренное употребление такого напитка уменьшает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и даже продлевает жизнь. Самая низкая смертность среди участников была у тех, кто выпивал 1-4 чашки такого кофе в день.

Ранее "Комментарии" писалиМедики назвали продукт, который ускоряет восстановление после коронавируса. В последнее время в мире вновь усиленно заговорили об очередной вспышке коронавирусной инфекции, которая начала стремительно мутировать.

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