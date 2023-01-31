Медики назвали продукт, который ускоряет восстановление после коронавируса

Специалисты рекомендуют людям, которые переболели коронавирусной инфекцией (COVID-19) обязательно пересмотреть свой рацион и включить в него как можно больше растительной пищи. Особое внимание необходимо обратить на ягоды темного цвета, так как именно они, по мнению экспертов, помогут быстрее восстановиться после перенесенной болезни и поддержат ослабленный иммунитет.

Коронавирус/Фото: из открытых источников

Самыми полезными в данном случае являются темные ягоды, ведь они содержат большое количество витаминов С, Р и К, а также антиоксидантов, таких как полипренолы, полифенолы и т.д.

Такие ягоды действительно способны ускорить процесс окончательного выздоровления и восстановления после перенесенного коронавируса.

Так, рекомендуется включить в свой рацион черноплодную рябину, черную и красную смородину, ежевику, голубику и шелковицу. Кроме этого обязательно "налегайте" на овощи и всевозможную зелень. Благодаря этому ваш организм получает клетчатку, витамин В9, фолиевую кислоту и порцию дополнительных антиоксидантов. Все это также ускоряет реабилитацию после коронавирусной болезни.

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