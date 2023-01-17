Назван доступный напиток, который эффективно очистит печень

Следует понимать, что печень – это самый непарный орган (второго такого у нас нет) в организме человека и нарушение функции печени чрезвычайно опасно для жизни. Именно поэтому специалисты рекомендуют следить за состоянием своей печени: регулярно сдавать анализ крови из вены и делать УЗИ.

Напиток, который эффективно очистит печень/ Иллюстрационное фото

Чтобы помочь печени нормально функционировать и очистить ее, а также улучшить общее состояние организма и провести профилактику развития заболеваний печени диетологи рекомендуют обратить внимание на доступный детокс-напиток. Этот чудо-полос быстро восстановит клетки печени и поможет очистить ее от токсинов. Помимо этого, предлагаемый напиток поможет вам похудеть и привести себя в порядок.



Для приготовления этого чудо-смузи вам понадобится:



- 1 стакан нарезанной петрушки



- 5 стеблей сельдерея



- 6 стаканов воды



- 3 лимона.



Способ приготовления:



Смешиваем лимонный сок, петрушку и сельдерей в блендере. Добавляем воду и кропотливо перемешиваем до получения однородной массы. Дайте немного напитку настояться и все готово!



Такое чудо-смузи можно пить три дня подряд трижды в день. А после этого необходимо обязательно совершить 14-дневный перерыв. Не забывайте пить достаточное количество очищенной воды и правильно питаться.

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