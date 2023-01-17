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Назван доступный напиток, который эффективно очистит печень

Печень - это один из немногих органов, способных к регенерации, то есть восстановлению. Именно поэтому очень важно следить за состоянием печени и регулярно уделять внимание ее очищению.

сегодня, 01:35
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Автор:

Анна Нестерова

Следует понимать, что печень – это самый непарный орган (второго такого у нас нет) в организме человека и нарушение функции печени чрезвычайно опасно для жизни. Именно поэтому специалисты рекомендуют следить за состоянием своей печени: регулярно сдавать анализ крови из вены и делать УЗИ.

Назван доступный напиток, который эффективно очистит печень

Напиток, который эффективно очистит печень/ Иллюстрационное фото

Чтобы помочь печени нормально функционировать и очистить ее, а также улучшить общее состояние организма и провести профилактику развития заболеваний печени диетологи рекомендуют обратить внимание на доступный детокс-напиток. Этот чудо-полос быстро восстановит клетки печени и поможет очистить ее от токсинов. Помимо этого, предлагаемый напиток поможет вам похудеть и привести себя в порядок.

Для приготовления этого чудо-смузи вам понадобится:

- 1 стакан нарезанной петрушки

- 5 стеблей сельдерея

- 6 стаканов воды

- 3 лимона.

Способ приготовления:

Смешиваем лимонный сок, петрушку и сельдерей в блендере. Добавляем воду и кропотливо перемешиваем до получения однородной массы. Дайте немного напитку настояться и все готово!

Такое чудо-смузи можно пить три дня подряд трижды в день. А после этого необходимо обязательно совершить 14-дневный перерыв. Не забывайте пить достаточное количество очищенной воды и правильно питаться.

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