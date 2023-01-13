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Диетологи рассказали об основной причине быстрого старения кожи

Никто из нас не хочет потерять молодость раньше времени и это, как заверяют психологи, вполне естественное и нормальное желание.

сегодня, 05:15
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Автор:

Анна Нестерова

Следует понимать, что старение -это необратимый процесс, который сопровождается снижением функциональных возможностей всех органов, в том числе и кожи. С возрастом происходят естественные внутренние изменения, которые осуществляются механизмом "биологических часов" и заключаются в медленной необратимой дегенерацией тканей.

Диетологи рассказали об основной причине быстрого старения кожи

Причины быстрого старения кожи/Иллюстрационное фото

Однако, каждый из нас может значительно "замедлить" процесс старения кожи, если будет придерживаться нескольких простых правил.

Так, диетологи считают, что основной причиной преждевременного старения кожи является обезвоживание. Вам необходимо выпивать в день не менее 2 литров жидкости. Это должна быть качественная, очищенная, негазированная вода без дополнительных добавок.

Специалисты отмечают, что именно обезвоживание резко негативно отражается на внешнем виде кожи. В идеале, для поддержания здоровья и красоты, человек должен делать несколько глотков воды каждые 30 минут. В борьбе с преждевременным старением кожи регулярность — это залог успеха. Придерживаясь правильного питьевого режима, уже через месяц, вы увидите насколько подтянутее и свежее стала ваша кожа.

Кроме этого рекомендуется правильно питаться, отказаться от чрезмерного употребления сладостей, бросить курить и употреблять алкоголь, а также регулярно заниматься физкультурой.

Ранее "Комментарии" писали: Диетологи назвали оптимальный вечерний перекус: топ продуктов. Если верить специалистам, нет ничего плохого в том, что мы позволяем себе перекус после 6 вечера. Главное, чтобы между последним приемом пищи и отходом ко сну прошло хотя бы три часа.

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