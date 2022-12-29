Диетологи назвали оптимальный вечерний перекус: топ продуктов

Существует множество продуктов, которые можно есть в вечернее время без вреда для фигуры, главное — относиться к этому разумно. Вы должны усвоить раз и на всегда: голодание ничем не лучше переедания.

Вечерний перекус может быть полезным/ Фото из открытых источников

Именно поэтому диетологи и не выступают категорически против вечерних перекусов, которые тоже могут быть полезными.

Стоит понимать, что в вечернее и ночное время в организме действительно усиливается действие гормона грелина — вещества, которое повышает аппетит. Однако нашему организму уже не нужно большое количество энергии и поэтому идеально утолит вечерний голод правильный перекус.

Так, необходимо отдавать предпочтение нежирным белковым продуктам и продуктам, богатым клетчаткой. Идеальный вариант – творог с фруктами или ягодами, нежирный кефир или обезжиренный натуральный йогурт. Также можно съесть ягоды или фрукты с невысокой кислотностью или овощной салат с оливковым маслом.

Кроме этого диетологи назвали ТОП-10 продуктов, которые смело можно есть вечернее время и не переживать за фигуру. Итак, для вечернего перекуса вы можете взять отварную кукурузу, яблоки, сельдерей, свекла, цитрусовые, отварные шампиньоны, творог, кефир, белая рыба, киви.

И помните главное правило: не переедать на ночь и есть за три часа до отхода ко сну.

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