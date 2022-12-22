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Ученые рассказали, как можно определить приближение смерти по глазам

Ученые провели новое масштабное исследование и поделились с широкой общественность его результатами, которые, откровенно говоря, шокируют.

сегодня, 02:30
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Автор:

Анна Нестерова

Согласно результатам нового масштабного исследования стало известно о том, что наступление скорой смерти можно очень просто определить по глазам человека.

Ученые рассказали, как можно определить приближение смерти по глазам

Глаза/ Фото из открытых источников

К таким шокирующим выводам пришли медики, которые продолжительное время наблюдали за состоянием более 800 человек и пристально следили за состоянием их зрачков.

В конечном итоге им удалось установить, что непосредственно перед наступлением смерти у людей значительно уменьшаются в размерах зрачки. Однако, даже если вы заметите скорое приближение смерти человека, то спасти его будет крайне сложно, а точнее — практически невозможно. Это связано с тем, что чаще всего риск внезапной смерти связан с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, которые приводят практически всегда к мгновенной смерти.

Сообщается, что медики не просто наблюдали за сотнями пациентов, но и пытались спасти людей у которых наблюдалось внезапное уменьшение зрачков, но в 47 % случаев, к сожалению, им это не удавалось.

Больше всех опасаться внезапной смерти от сердечно-сосудистого заболевания стоит пожилым людям. Поэтому именно этой категории граждан медики советуют внимательнее следить за своим здоровьем, вести здоровый образ жизни и регулярно обращаться за консультацией к кардиологу.

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