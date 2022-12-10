Как быстро побороть бессонницу: отличный лайфхак

Справиться с таким расстройством, как бессонница вполне реально. Для этого существует множество рекомендаций, однако не так давно двое ученых из Оксфордского университета решили поделиться с широкой общественностью интересным лайфхаком, который поможет вам уснуть в течение 15 минут.

Бессонница/ Фото из открытых источников

Так, профессора из отдела клинических нейронаук утверждают, что "обуздать" бессонницу вполне реально, если воспользоваться их простыми рекомендациями, которые они назвали "золотым правилом 15 минут".

Об этом сообщает издание NDCN. Итак, если вы легли в кровать и в течение 15 минут не смогли уснуть, то вам необходимо вылезти из-под одеяла и уйти в другую комнату. Посидите в тихой и спокойной обстановке до тех пор, пока не начнете засыпать. Только после этого возвращайтесь в спальную комнату и ложитесь в постель. Чтобы достичь более быстрого эффекта, после подъема с кровати вы можете использовать "успокоительные" практики: послушать расслабляющую музыку, прочесть пару страниц книги, сделать дыхательные упражнения или просто погрузиться в воспоминания. Все это поможет вам расслабиться и побыстрее ощутить сонливость. Кроме этого специалисты рекомендуют "отгородить" спальню от пространства для развлечений. Если у вас в жилище есть несколько комнат, то необходимо смотреть телевизор, играть и читать не в той комнате, в которой вы спите. Спальня обязательно должна использоваться лишь для отдыха. Таким образом вы сможете "запрограммировать" свой мозг на то, что нахождение в спальне связано исключительно со сном и отдыхом. Также не стоит забывать о том, что перед отходом ко сну необходимо проветрить комнату, расслабиться, выключить свет и отложить гаджеты. Именно эти лайфхаки помогут вам наконец-то выспаться. Ранее "Комментарии" писали о том, как правильно пить воду: советы специалиста. Вода выполняет роль уникального и универсального растворителя, в котором происходят основные биохимические процессы всех живых организмов на нашей планете. Читайте также: Можно есть каждый день: назван продукт препятствующий набору веса. Специалистами был назван продукт, который можно употреблять ежедневно и не беспокоиться о наборе веса.

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