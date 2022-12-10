Как быстро побороть бессонницу: отличный лайфхак

Об этом сообщает издание NDCN.
Итак, если вы легли в кровать и в течение 15 минут не смогли уснуть, то вам необходимо вылезти из-под одеяла и уйти в другую комнату. Посидите в тихой и спокойной обстановке до тех пор, пока не начнете засыпать. Только после этого возвращайтесь в спальную комнату и ложитесь в постель.
Чтобы достичь более быстрого эффекта, после подъема с кровати вы можете использовать "успокоительные" практики: послушать расслабляющую музыку, прочесть пару страниц книги, сделать дыхательные упражнения или просто погрузиться в воспоминания. Все это поможет вам расслабиться и побыстрее ощутить сонливость.
Кроме этого специалисты рекомендуют "отгородить" спальню от пространства для развлечений. Если у вас в жилище есть несколько комнат, то необходимо смотреть телевизор, играть и читать не в той комнате, в которой вы спите. Спальня обязательно должна использоваться лишь для отдыха. Таким образом вы сможете "запрограммировать" свой мозг на то, что нахождение в спальне связано исключительно со сном и отдыхом.
Также не стоит забывать о том, что перед отходом ко сну необходимо проветрить комнату, расслабиться, выключить свет и отложить гаджеты. Именно эти лайфхаки помогут вам наконец-то выспаться.
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