logo

BTC/USD

21223.69

ETH/USD

1574.23

LTC/USD

87.75

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

43.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье пластическая хирургия Врачи назвали самую популярную пластическую операцию в мире
commentss НОВОСТИ Все новости

Врачи назвали самую популярную пластическую операцию в мире

Пластическая хирургия в последнее время является весьма распространенной услугой и многие люди таким образом стремятся сохранить свою молодость или же избавиться от недостатков, которые мешают им жить.

сегодня, 03:25
Поделитесь публикацией:
Автор:

Анна Нестерова

Международное общество эстетической пластической хирургии ISAPS назвало самую популярную косметическую операцию в мире, которая пользовалась наибольшим спросом среди клиентов в 2022 году. Как оказалось, лидером стала липосакция — косметическая операция по удалению жировых отложений хирургическим путём.

Врачи назвали самую популярную пластическую операцию в мире

Самая популярная пластическая операция в мире/ Фото из открытых источников

Стоит отметить, что ранее несколько лет подряд самой популярной пластической операцией в мире была маммопластика — хирургическая операция, направленная на изменение формы и размеров молочных желез, коррекцию ареолы и сосков. Если быть точнее, то наибольшим спросом пользовались услуги пластических хирургов, которые занимались процедурой увеличения грудей. Об этом сообщает CNN.

Специалисты отметили, что операции по увеличению груди резко начали утрачивать популярность из-за риска развития рака иммунной системы, который ассоциируют с грудными имплантами. Также сообщается, что большое количество пациенток решило избавиться от имплантов и за последние четыре года частота операций по их удалению в мире возросла почти на 50%.

Так, среди самых популярных пластических операций оказались: липосакция (1 место), увеличение груди (2 место), ринопластика — изменение формы носа (3 место) и абдоминопластика — подтяжка живота (4 место). 

Общее же количество пластических операций в мире выросло более чем на 33% за последние 4 года, в то время как количество нехирургических процедур (к примеру, ботокс) за этот же период выросло более чем на 54%.

Ранее "Комментарии" писали: Диетологи рассказали об основной причине быстрого старения кожи. Никто из нас не хочет потерять молодость раньше времени и это, как заверяют психологи, вполне естественное и нормальное желание.

Читайте также: Трансгендерная американка вступила в ряды украинской армии и поедет на передовую (ВИДЕО). Девушка, которая имеет медицинское образование, в скором времени отправится на фронт для того чтобы помогать нашим защитникам.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!