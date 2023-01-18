Врачи назвали самую популярную пластическую операцию в мире

Международное общество эстетической пластической хирургии ISAPS назвало самую популярную косметическую операцию в мире, которая пользовалась наибольшим спросом среди клиентов в 2022 году. Как оказалось, лидером стала липосакция — косметическая операция по удалению жировых отложений хирургическим путём.

Самая популярная пластическая операция в мире/ Фото из открытых источников

Стоит отметить, что ранее несколько лет подряд самой популярной пластической операцией в мире была маммопластика — хирургическая операция, направленная на изменение формы и размеров молочных желез, коррекцию ареолы и сосков. Если быть точнее, то наибольшим спросом пользовались услуги пластических хирургов, которые занимались процедурой увеличения грудей. Об этом сообщает CNN.

Специалисты отметили, что операции по увеличению груди резко начали утрачивать популярность из-за риска развития рака иммунной системы, который ассоциируют с грудными имплантами. Также сообщается, что большое количество пациенток решило избавиться от имплантов и за последние четыре года частота операций по их удалению в мире возросла почти на 50%.

Так, среди самых популярных пластических операций оказались: липосакция (1 место), увеличение груди (2 место), ринопластика — изменение формы носа (3 место) и абдоминопластика — подтяжка живота (4 место).

Общее же количество пластических операций в мире выросло более чем на 33% за последние 4 года, в то время как количество нехирургических процедур (к примеру, ботокс) за этот же период выросло более чем на 54%.



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