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Ученые рассказали об опасности парацетамола: кому нельзя принимать лекарство

Исследователи отметили, что механизм действия парацетамола еще не изучен полностью

сегодня, 17:46
Автор:

Елизавета Черных

Согласно результатам исследования, опубликованного на портале Nature Reviews Endocrinology, прием парацетамола в период беременности может нести угрозу для нормального развития ребенка в утробе, передает издание "Голос.UA". 

Ученые рассказали об опасности парацетамола: кому нельзя принимать лекарство

Ученые рассказали об опасности парацетамола: кому нельзя принимать лекарство - фото из открытых источников

В ходе исследования, ученые проанализировали материалы, которые ранее публиковали по этой проблеме, а также результаты научных экспериментов над клетками и животными. Исследователи выяснили, что популярное лекарственное средство может не только мешать развитию плода, а также способствовать появлению репродуктивных и неврологических сбоев. 

Ученые отметили, что механизм действия парацетамола еще не изучен полностью, поэтому исследователи призвали женщин во время беременности проводить консультации с медиками, прежде чем принимать любые лекарства. В случае назначения определенных препаратов, их следует принимать в течении короткого временного промежутка. 

Отметим, что парацетамол, пожалуй, можно найти в каждой домашней аптечке, потому что он является одним из самых распространенных антиперетиков-анальгетиков. Однако, ученые из Австралии засомневались в его эффективности при различных типах боли. Ученые из Университета Сиднея провели анализ и сравнили данные об анальгезирующем действии парацетамола и плацебо при лечении почти 50 общих болевых состояний. Детальнее — в нашем материале. 

Ранее в материале интернет-издания говорилось о том, что необходимо ответственно подходить к приему лекарственных средств, а именно, следовать инструкциям и указаниям врачей. Но многие люди забывают об одной детали. Речь идет о напитках, которыми запивают препараты. Специалисты рассказали, какие из них не подходят для такой цели. 


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Источник: https://golos.ua/news/vrachy-rasskazaly-dlya-kogo-opasen-paratsetamol
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