Эксперты рассказали, чем нельзя запивать лекарства

Необходимо ответственно подходить к прийому лекарственных средств, а именно, следовать инструкциям и указаниям врачей. Но многие люди забывают об одной детали. Речь идет о напитках, которыми запивают препараты. Каких из них не подходят для этой цели?

Какими напитками нельзя запивать лекарства / фото: zen.yandex.ru

Молоко

Эксперты не рекомендуют запивать таблетки молоком, особенно антибиотики, потому что кальций, магний и железо, которые входят в его состав, способны снизить эффективность лекарств. А ферментативные препараты (фестал, креон), если вы запьете их молоком, не дадут должного эффекта.

Чай

В составе напитка есть кофеин и танин, которые взаимодействуют с медицинскими препаратами. Некоторые лекарства, если их запивать чаем, будут хуже усваиваться организмом.

Кофе

Этот напиток может придать бодрости и сил, но запивать им таблетки не стоит, потому что кофеин способен изменить их воздействие на организм. А если запивать напитком успокоительные и седативные препараты, то их влияние на организм будет равно нулю.

Соки

Откажитесь и от фруктовых соков, особенно грейпфрутового, потому что он способен усилить действие лекарств в несколько раз. Более того, кислоты, содержащиеся в соках, разрушают структуру таблеток и могут вызвать отравление.

Напомним, есть группы продуктов, которые нельзя употреблять до или после приема лекарственных средств, потому что они могут либо усилить, либо свести на нет их действие. О каких продуктах идет речь?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на украинском рынке часто попадаются некачественные поддельные лекарства, поэтому нужно уметь правильно выбирать медикаменты. Как это сделать?

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