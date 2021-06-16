logo
Русский Українська

BTC/USD

39213.72

ETH/USD

2470.83

LTC/USD

170.24

USD/UAH

27.11

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Какие продукты способны «отменить» действие лекарств
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие продукты способны «отменить» действие лекарств

Эксперты рассказали, какие продукты способны свести на нет действие лекарственных препаратов

сегодня, 12:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Есть группы продуктов, которые нельзя употреблять до или после приема лекарственных средств, потому что они могут либо усилить, либо свести на нет их действие. О каких продуктах идет речь?

Какие продукты способны «отменить» действие лекарств

какие продукты не сочетаются с лекарствами (фото из открытых источников)

Грейпфрут и грейпфрутовый сок

Это очень полезный для организма продукт, потому что содержит в своем составе много витаминов, микроэлементов и антиоксидантов, положительно влияющих на весь организм. Но также в грейпфруте содержатся соединения, которые могут блокировать действие ферментов печени и кишечника, в результате чего действие лекарственных средств может усилиться в несколько раз.

Капуста

От этого продукта следует отказаться людям с больным сердцем, которые принимают лекарства для разжижения крови. В этом овоще много витамина К, который может "отменять" действие препаратов, препятствующих образованию тромбов. 

Бананы

Этот фрукт богат калием, поэтому его стоит ограничить в рационе, если вы принимаете таблетки от гипертензии (заболевание, при котором артериальное давление постоянно превышает нормальный уровень, — прим. авт.). Дело в том, что бананы могут усилить их эффект и привести к нарушению сердечного ритма. 

Апельсины

От апельсинов следует отказаться, если вы принимаете аспирин, как и от других цитрусовых. Эксперты говорят, что сочетание фруктов с ацетилсалициловой кислотой может спровоцировать сильнейшее раздражение слизистой желудка.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие люди давно не открывали свою аптечку, чтобы проверить срок годности лекарств, поэтому они хранятся там годами. Но прием просроченных препаратов грозит серьезными последствиями для здоровья. Сколько можно хранить дома открытые лекарственные средства?


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.popmech.ru/science/553864-privychnye-produkty-kotorye-otmenyayut-deystvie-lekarstv/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ