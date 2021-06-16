Какие продукты способны «отменить» действие лекарств

Есть группы продуктов, которые нельзя употреблять до или после приема лекарственных средств, потому что они могут либо усилить, либо свести на нет их действие. О каких продуктах идет речь?

какие продукты не сочетаются с лекарствами (фото из открытых источников)

Грейпфрут и грейпфрутовый сок

Это очень полезный для организма продукт, потому что содержит в своем составе много витаминов, микроэлементов и антиоксидантов, положительно влияющих на весь организм. Но также в грейпфруте содержатся соединения, которые могут блокировать действие ферментов печени и кишечника, в результате чего действие лекарственных средств может усилиться в несколько раз.

Капуста

От этого продукта следует отказаться людям с больным сердцем, которые принимают лекарства для разжижения крови. В этом овоще много витамина К, который может "отменять" действие препаратов, препятствующих образованию тромбов.

Бананы

Этот фрукт богат калием, поэтому его стоит ограничить в рационе, если вы принимаете таблетки от гипертензии (заболевание, при котором артериальное давление постоянно превышает нормальный уровень, — прим. авт.). Дело в том, что бананы могут усилить их эффект и привести к нарушению сердечного ритма.

Апельсины

От апельсинов следует отказаться, если вы принимаете аспирин, как и от других цитрусовых. Эксперты говорят, что сочетание фруктов с ацетилсалициловой кислотой может спровоцировать сильнейшее раздражение слизистой желудка.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие люди давно не открывали свою аптечку, чтобы проверить срок годности лекарств, поэтому они хранятся там годами. Но прием просроченных препаратов грозит серьезными последствиями для здоровья. Сколько можно хранить дома открытые лекарственные средства?

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