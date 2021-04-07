Эффективен ли парацетамол: что говорит новое исследование

Парацетамол, пожалуй, можно найти в каждой домашней аптечке, потому что он является одним из самых распространенных антиперетиков-анальгетиков. Однако, австралийские ученые поставили под сомнение его эффективность при разных типах боли. Что говорит новое исследование?

Эффективен ли парацетамол (фото из открытых источников)

Ученые из Университета Сиднея провели анализ и сравнили данные об анальгезирующем действии парацетамола и плацебо при лечении почти 50 общих болевых состояний. И оказалось, что парацетамол является не более эффективным, чем плацебо. Только в 4 случаях из 44 этот лекарственный препарат оказывал хоть какой-то выраженный эффект. В результате исследования, эксперты заявили, что парацетамол не стоит использовать при мигрени, боли в спине и обычной головной боли, потому что он не облегчит симптомы. Увы, но данные его эффективности при этих типах боли были очень низкого качества и неубедительными.

В связи с этим, ученые заявили, что лучше прибегать к помощи другим обезболивающим средствам или сочетать парацетамол с другими препаратами.

Напомним, что американские эксперты обнаружили неожиданный побочный эффект у парацетамола, столь популярного как в США, так и Украине. Доктор медицины Болдуин Уэйн из Университета штата Огайо заявил, что при лечении ацетаминофеном (парацетамолом) люди испытывают меньше страха и негативных эмоций.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что обезболивающие препараты снимает лишь симптомы, но никак не устраняют проблему. Если вас что-то беспокоит, тогда стоит сходить к врачу, потому что частый прием таблеток может усугубить ситуацию и вызвать дополнительные проблемы со здоровьем. Чем опасны обезболивающие, узнайте в нашем материале.

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