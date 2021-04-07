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Эффективен ли парацетамол: что говорит новое исследование

Австралийские ученые выяснили, что парацетамол оказался не таким эффективным при большинстве типов боли, как считалось ранее

сегодня, 13:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Парацетамол, пожалуй, можно найти в каждой домашней аптечке, потому что он является одним из самых распространенных антиперетиков-анальгетиков. Однако, австралийские ученые поставили под сомнение его эффективность при разных типах боли. Что говорит новое исследование?

Эффективен ли парацетамол: что говорит новое исследование

Эффективен ли парацетамол (фото из открытых источников)

Ученые из Университета Сиднея провели анализ и сравнили данные об анальгезирующем действии парацетамола и плацебо при лечении почти 50 общих болевых состояний. И оказалось, что парацетамол является не более эффективным, чем плацебо. Только в 4 случаях из 44 этот лекарственный препарат оказывал хоть какой-то выраженный эффект. В результате исследования, эксперты заявили, что парацетамол не стоит использовать при мигрени, боли в спине и обычной головной боли, потому что он не облегчит симптомы. Увы, но данные его эффективности при этих типах боли были очень низкого качества и неубедительными. 

В связи с этим, ученые заявили, что лучше прибегать к помощи другим обезболивающим средствам или сочетать парацетамол с другими препаратами. 

Напомним, что американские эксперты обнаружили неожиданный побочный эффект у парацетамола, столь популярного как в США, так и Украине. Доктор медицины Болдуин Уэйн из Университета штата Огайо заявил, что при лечении ацетаминофеном (парацетамолом) люди испытывают меньше страха и негативных эмоций.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что обезболивающие препараты снимает лишь симптомы, но никак не устраняют проблему. Если вас что-то беспокоит, тогда стоит сходить к врачу, потому что частый прием таблеток может усугубить ситуацию и вызвать дополнительные проблемы со здоровьем. Чем опасны обезболивающие, узнайте в нашем материале.


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Источник: https://www.9news.com.au/national/paracetamol-study-shows-drug-no-more-effective-for-many-conditions-than-placebo/2dfc4c03-14b8-455e-bf2b-292c748dc0f9
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