У парацетамола нашли неожиданный побочный эффект

Американские эксперты обнаружили неожиданный побочный эффект у парацетамола, столь популярного как в США, так и Украине. Отметим, что именно данным препаратом эффективно сбивают жар при коронавирусе, однако есть некоторые последствия. О новом открытии передает Science Alert.

Сообщается, что доктор медицины Болдуин Уэйн из Университета штата Огайо сделал неожиданное открытие. Оказалось, что при лечении ацетаминофеном (парацетамолом) люди испытывают меньше страха и негативных эмоций. В связи с этим, находясь под действием данного лекарства, они способны на рискованные действия.

Нейробиолог убежден, что эффект парацетамола распространяется на различные психологические процессы, в частности снижение восприимчивости к оскорблениям, снижение эмпатии и даже притормаживание когнитивных функций.

Исследователи провели серию экспериментов, в которых приняли участие более 500 студентов. Команда ученых измерила, как разовая доза ацетаминофена в 1000 мг (рекомендуемая максимальная разовая доза для взрослых) повлияла на их рискованное поведение (по сравнению с теми студентами, которые получали таблетки-плацебо). Как оказалось, студенты после приема парацетамола гораздо чаще совершали рискованные поступки.

После череды антирекордов, которыми едва ли не каждый день сентября коронавирус удивляет украинцев, сегодня COVID-19 держится на отметке свыше 3000 инфицированных. Как сообщает пресс-служба МОЗ на официальной странице в “Фейсбук”, за сутки заболело 3228 человек - на 350 меньше, чем было вчера.



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