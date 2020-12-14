Ученые рассказали, какой фрукт помогает бороться с морщинами

Желание оставаться постоянно молодым — совершенно нормальное как для женщин, так и для мужчин. Иногда людям приходится прибегать к инъекциям и уколам красоты, чтобы не допустить появление морщин на лице. Но ученые из Калифорнийского университета нашли приятный способ борьбы с возрастными изменениями. Для этого вам нужно употреблять только один продукт — манго. Такую информацию предоставило издание The Times Now.

Какой фрукт помогает бороться с морщинами. Фото: esthederm.in.ua

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 28 зрелых женщин. Одна часть прекрасного пола потребляла по половине чашки манго четыре раза в неделю, другая — по 1,5 чашки. Опыт продолжался четыре месяца. Чтобы результаты были точными и заметными, их фиксировали на фотокамеры с высокой чувствительностью.

Исследования показали, что у женщин, которые потребляли полчашки манго сорта Ataulfo, заметно уменьшились морщины — за первые два месяца на 23%, за четыре месяца на 43%.

Также ученые заметили, что у женщин, которые ели по 1,5 чашки манго, наоборот наблюдалось увеличение количества морщин. Предполагается, что это из-за высокого содержания сахаров в фрукте. Поэтому всего, даже полезного, должно быть в меру.

Манго в основном едят в свежем виде. Его используют во фруктовых салатах, делают фреши, смузи, цукаты, варенье.

Напоминаем, что орехи кешью смертельно опасны для здоровья в сыром виде. Но обработанный продукт очень полезен и безопасен для организма. Орех богат витаминами, антиоксидантами, микроэлементами, омега жирными кислотами, которые поддерживают здоровье.

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