kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.12.2020

BTC/USD

19116.84

ETH/USD

585.94

LTC/USD

81.28

НБУ 14.12.2020

USD/UAH

28.33

EUR/UAH

34.30

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Ученые рассказали, какой фрукт помогает бороться с морщинами
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые рассказали, какой фрукт помогает бороться с морщинами

Оказывается, манго нужно употреблять не только для здоровья, но и для красоты

сегодня, 07:30
Автор:

Кириєнко Анна

Желание оставаться постоянно молодым — совершенно нормальное как для женщин, так и для мужчин. Иногда людям приходится прибегать к инъекциям и уколам красоты, чтобы не допустить появление морщин на лице. Но ученые из Калифорнийского университета нашли приятный способ борьбы с возрастными изменениями. Для этого вам нужно употреблять только один продукт — манго. Такую информацию предоставило издание The Times Now.

Ученые рассказали, какой фрукт помогает бороться с морщинами

Какой фрукт помогает бороться с морщинами. Фото: esthederm.in.ua

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 28 зрелых женщин. Одна часть прекрасного пола потребляла по половине чашки манго четыре раза в неделю, другая — по 1,5 чашки. Опыт продолжался четыре месяца. Чтобы результаты были точными и заметными, их фиксировали на фотокамеры с высокой чувствительностью.

Исследования показали, что у женщин, которые потребляли полчашки манго сорта Ataulfo, заметно уменьшились морщины — за первые два месяца на 23%, за четыре месяца на 43%.

Также ученые заметили, что у женщин, которые ели по 1,5 чашки манго, наоборот наблюдалось увеличение количества морщин. Предполагается, что это из-за высокого содержания сахаров в фрукте. Поэтому всего, даже полезного, должно быть в меру.

Манго в основном едят в свежем виде. Его используют во фруктовых салатах, делают фреши, смузи, цукаты, варенье.

Напоминаем, что орехи кешью смертельно опасны для здоровья в сыром виде. Но обработанный продукт очень полезен и безопасен для организма. Орех богат витаминами, антиоксидантами, микроэлементами, омега жирными кислотами, которые поддерживают здоровье.

Также сайт "Комментарии" рекомендует прочитать, как восстановить кишечник после антибиотиков.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.timesnownews.com/health/article/consumption-of-mangoes-can-reduce-appearance-of-wrinkles-in-older-women-finds-study/684696
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ