Какой орех нельзя есть в сыром виде, потому что он ядовитый

Орехи занимают важно место в нашем рационе питания, потому что являются источником ценных витаминов и веществ. И некоторые виды орехов мы без опасения употребляем сырыми. Но эксперты заявили, что кешью в этот список входить не должно.

какой орех нельзя употреблять в сыром виде (фото из открытых источников)

Специалисты отметили, что в сыром виде эти орехи смертельно опасны для здоровья, а все из-за урушина — токсического вещества, который входит в их состав. Но боятся не стоит, потому что на экспорт кешью отправляют уже обработанными, без этого токсина. Однако, то, что эти орехи ядовиты в сыром виде, следует запомнить, особенно, если вы соберетесь в тропики и найдете там этот орех.

Отмечается, что обработанные кешью весьма полезны и безопасны для организма, они богаты на витамины, антиоксиданты, микроэлементы, омега жирные кислоты, которые поддерживают здоровье. В частности, этот вид орехов помогает укрепить иммунитет, снизить уровень сахара и "плохого" холестерина в крови, укрепить сосуды и помочь при кишечных расстройствах.

Орехи кешью быстро насыщают, потому что они калорийны. В день эксперты рекомендуют съедать не больше 10 штук. Их можно использовать в качестве перекуса, чтобы быстро утолить голод и не употреблять более вредную пищу.

Напомним, врач-диетолог Светлана Фус рассказала, что арахис помогает сбросить лишний вес. Этот орех способствует правильному метаболизму, а также помогает нормализовать гормональный фон.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что миндаль — один из продуктов, который укрепляет иммунитет, предотвращая развитие многих заболеваний. В кожице этого ореха есть вещества, которые помогают клеткам эффективнее распознавать вирусы и блокировать их.

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