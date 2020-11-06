Диетолог назвала орех, который поможет похудеть

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Таисия Ерохина
Несмотря на то,
что паста из арахиса довольно калорийна, диетологи советуют не отказываться от
нее тем, кто хочет похудеть. Об этом рассказала врач-диетолог Светлана Фус в
эфире телеканала "Украина".
Фото из открытых источников
Причина таких
рекомендаций кроется в большом количестве жира, который содержится в арахисе.
Как пояснила диетолог, это растительные жиры, представленные полиненасыщенными
жирными кислотами. Они входят в состав клеточных мембран и помогают проникать
всем питательным веществам в саму клетку. Кроме того, в арахисе есть большое
количество фолиевой кислоты и фитоэстрогенов – из-за это его считают женским
продуктом.
Так что арахис
поможет усвоиться глюкозе, и она не осядет на ваших боках. Что делает арахис
орехом, который способствует правильному метаболизму или обмену веществ. А это
ключевые факторы, не дающие потолстеть.
Кроме того, арахис
нормализует гормональный фон, что тоже дает отпор лишним килограммам. Так, фитоэстрогены
не только ускоряют обмен веществ и работают против жиров, а еще способствуют
упругой коже и роскошным волосам. Но стоит учитывать, что есть ограничения:
аллергия и афлатоксины. Последние — название ядовитой плесени, которая развивается
из-за неправильного выращивания арахиса и других продуктов. Поэтому рекомендуют
обрабатывать орех термически.
В день диетологи
советуют употреблять до 20 граммов арахиса.
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