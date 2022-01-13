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Ученые ответили, почему женщины стареют быстрее мужчин

Исследователи из Эксетерского университета (Великобритания) выяснили, почему женщины стареют быстрее, чем мужчины

сегодня, 09:15
Автор:

Светлана Шкурупий
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Старость — естественный биологический процесс, от которого не удастся никому спрятаться. Но как выяснилось, женщины начинают стареть быстрее мужчин и на это есть ряд причин. Об этом рассказали ученые из Эксетерского университета (Великобритания).

Ученые ответили, почему женщины стареют быстрее мужчин

Женщины стареют быстрее мужчин (фото из открытых источников)

Исследователи отметили, что некоторые факторы ослабляют здоровье женщин и тем самым провоцируют процесс старения. Лица людей начинают меняться приблизительно в 40-50 лет, но в этом возрасте женщины стареют быстрее из-за того, что в их организме происходит гормональная перестройка — начинается менопауза. Уровень эстрогена, отвечающего за молодость, замедляется, поэтому на лице появляются морщины.

Плюс ко всему, в период менопаузы женщины теряют большое количество гормонов, помимо эстрогена. В организме также снижается выработка коллагена, который отвечает за эластичность и упругость кожи. 

Эксперты отметили, что у мужчин также после 40 лет появляются морщины, но их кожа на 25% толще женской, поэтому их меньше, но они, как правило, глубже.

Также ученые рассказали, что на коже у мужчин и женщин разное количество сальных желез и располагающихся между кожей и мышцами волосяных фолликулов. Мужская кожа лучше защищена за счет большей выработки кожного жира, который и помогает сохранить эластичность.

Напомним, эксперты назвали блюдо, употребляемое на завтрак, которое может ускорить процесс старения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ряд пищевых продуктов и добавок, которыми мы любим себя побаловать, существенно ускоряют процесс старения в нашем организме.

Читайте также, какие ошибки в питании ускоряют процесс старения.


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Источник: https://lenta.ua/pochemu-zhenshchiny-stareyut-bystree-muzhchin-dali-otvet-uchenye-114174/
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