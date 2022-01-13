Ученые ответили, почему женщины стареют быстрее мужчин

Старость — естественный биологический процесс, от которого не удастся никому спрятаться. Но как выяснилось, женщины начинают стареть быстрее мужчин и на это есть ряд причин. Об этом рассказали ученые из Эксетерского университета (Великобритания).

Женщины стареют быстрее мужчин (фото из открытых источников)

Исследователи отметили, что некоторые факторы ослабляют здоровье женщин и тем самым провоцируют процесс старения. Лица людей начинают меняться приблизительно в 40-50 лет, но в этом возрасте женщины стареют быстрее из-за того, что в их организме происходит гормональная перестройка — начинается менопауза. Уровень эстрогена, отвечающего за молодость, замедляется, поэтому на лице появляются морщины.

Плюс ко всему, в период менопаузы женщины теряют большое количество гормонов, помимо эстрогена. В организме также снижается выработка коллагена, который отвечает за эластичность и упругость кожи.

Эксперты отметили, что у мужчин также после 40 лет появляются морщины, но их кожа на 25% толще женской, поэтому их меньше, но они, как правило, глубже.

Также ученые рассказали, что на коже у мужчин и женщин разное количество сальных желез и располагающихся между кожей и мышцами волосяных фолликулов. Мужская кожа лучше защищена за счет большей выработки кожного жира, который и помогает сохранить эластичность.

Напомним, эксперты назвали блюдо, употребляемое на завтрак, которое может ускорить процесс старения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ряд пищевых продуктов и добавок, которыми мы любим себя побаловать, существенно ускоряют процесс старения в нашем организме.

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