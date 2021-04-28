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Ученые назвали специю, которая улучшает память

Ученый Марк Мосс вместе со своей командой доказал, что эфирные масла розмарина способны улучшить память

28 апреля 2021, 08:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Розмарин — известная и ценная травяная пряность, которую часто добавляют в мясные и рыбные блюда, а также закуски и супы. Но мало кто знает, что она обладает ценными полезными свойствами, в частности улучшает когнитивные функции.

Ученые назвали специю, которая улучшает память

Какая специя помогает улучшить память (фото из открытых источников)

Команда исследователей во главе с Марком Моссом проверила, как эфирные масла розмарина влияют на работу человеческого мозга. В ходе эксперимента они выяснили, что у людей, которые периодически вдыхали аромат пряности, улучшилась память. Это продемонстрировали результаты тестирования, которое проходили добровольцы эксперимента.

Второе исследование также показало, что розмарин способствует улучшению этой когнитивной функции. Состояние людей с болезнью Альцгеймера (наиболее распространенный тип деменции, — прим. авт.) и старческого слабоумия значительно улучшилось от процедуры вдыхания аромата этой специи.

Эксперты также отмечают, что розмарин обладает способностью уменьшать выраженность воспалительных процессов, болевых ощущений, стимулирует кровообращение и укрепляет иммунную систему. Также пряность помогает очищать организм от шлаков и токсинов, предотвращая его преждевременное старение. 

Напомним, что многие специи широко используются не только в кулинарии, но и в медицинских целях. Эксперты выделили среди них три основные, которые обладают противовоспалительным эффектом и могут в некоторых случаях заменить лекарственные препараты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что определенные продукты, включая некоторые травы и специи, содержат фитохимические вещества, которые могут влиять на наш организм, помогая бороться с раком.  Узнайте в нашем материале о пяти травах и специях, которые содержат эти вещества.


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Источник: https://www.facenews.ua/news/2020/470294/
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