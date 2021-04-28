Ученые назвали специю, которая улучшает память

Розмарин — известная и ценная травяная пряность, которую часто добавляют в мясные и рыбные блюда, а также закуски и супы. Но мало кто знает, что она обладает ценными полезными свойствами, в частности улучшает когнитивные функции.

Какая специя помогает улучшить память (фото из открытых источников)

Команда исследователей во главе с Марком Моссом проверила, как эфирные масла розмарина влияют на работу человеческого мозга. В ходе эксперимента они выяснили, что у людей, которые периодически вдыхали аромат пряности, улучшилась память. Это продемонстрировали результаты тестирования, которое проходили добровольцы эксперимента.

Второе исследование также показало, что розмарин способствует улучшению этой когнитивной функции. Состояние людей с болезнью Альцгеймера (наиболее распространенный тип деменции, — прим. авт.) и старческого слабоумия значительно улучшилось от процедуры вдыхания аромата этой специи.

Эксперты также отмечают, что розмарин обладает способностью уменьшать выраженность воспалительных процессов, болевых ощущений, стимулирует кровообращение и укрепляет иммунную систему. Также пряность помогает очищать организм от шлаков и токсинов, предотвращая его преждевременное старение.

Напомним, что многие специи широко используются не только в кулинарии, но и в медицинских целях. Эксперты выделили среди них три основные, которые обладают противовоспалительным эффектом и могут в некоторых случаях заменить лекарственные препараты.

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