Пять полезных трав и специй для профилактики рака

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Мокрик Анастасия
Ученые обнаружили, что определенные продукты,
включая некоторые травы и специи, содержат фитохимические вещества, которые
могут влиять на наш организм, помогая бороться с раком. Об этом пишет Everydayhealth.
ТОП-5 трав и специй для профилактики онкологии - фото: из открытых источников
Благодаря своей способности стимулировать иммунную
систему, фитохимические вещества помогают
предотвратить рак. Мы
расскажем о пяти травах и специях,
которые содержат эти вещества.
1. Куркума
Доктор
медицинских наук, CDN, амбулаторный онколог-диетолог из Медицинского центра
Монтефиоре в Бронксе, штат Нью-Йорк, Аманда
Бонтемпо рассказал, что куркума содержит куркумин, который придает порошку желтый
цвет. Куркумин в свою очередь является одним из
самых мощных противовоспалительных средств.
Раковые опухоли имеют сеть кровеносных сосудов,
которые питают их. Бонтемпо объясняет, что куркумин может действовать против
этих кровеносных сосудов и уничтожить
раковые клетки.
2. Чеснок
Наряду
с луком, шалотом, зеленым луком и луком-пореем чеснок является луковым овощем,
который может помочь предотвратить рак, особенно желудка. Лук содержит сероорганические соединения — химическое вещество, от которого слезятся глаза при измельчении. Органосульфар обладает иммуноукрепляющими и антиканцерогенными
свойствами.
3. Имбирь
Свежий
имбирь содержит гингерол, а сушеный имбирь образует зингерон. Считается, что
гингерол и зингерон обладают антиоксидантными и противовоспалительными
свойствами и, следовательно, могут защищать от рака. Об этом говорит доктор медицинских
наук, диетолог из Georgia Cancer Specialists в Атланте Бетани Смит.
4. Канейский перец
Кайенский перец содержит капсаицин, который, как
известно, является мощным антиоксидантом, — отмечает доктор Бонтемпо. Лабораторные исследования показали, что
капсаицин токсичен для раковых клеток. Это вещество подавляет рост клеток рака предстательной железы, и даже может
убить их.
5. Орегано
Орегано содержит карвакрол — молекулу, которая может помочь противодействовать распространению раковых клеток, действуя как естественное дезинфицирующее средство. Карвакрол также присутствует в майоране, мяте, тимьяне, базилике и петрушке. Поэтому медики советуют как можно чаще употреблять в различные блюда эту специю.
Все эти специи отлично сочетаются с различной едой. Медики рекомендуют добавлять в блюдо хотя бы одну из этих специй для профилактики рака.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что ученые доказали, что диета эффективна в лечении рака, а также о том, какие пять популярных продуктов отбирают энергию.
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