Пять полезных трав и специй для профилактики рака

Ученые обнаружили, что определенные продукты, включая некоторые травы и специи, содержат фитохимические вещества, которые могут влиять на наш организм, помогая бороться с раком. Об этом пишет Everydayhealth.

ТОП-5 трав и специй для профилактики онкологии - фото: из открытых источников

Благодаря своей способности стимулировать иммунную систему, фитохимические вещества помогают предотвратить рак. Мы расскажем о пяти травах и специях, которые содержат эти вещества.

1. Куркума

Доктор медицинских наук, CDN, амбулаторный онколог-диетолог из Медицинского центра Монтефиоре в Бронксе, штат Нью-Йорк, Аманда Бонтемпо рассказал, что куркума содержит куркумин, который придает порошку желтый цвет. Куркумин в свою очередь является одним из самых мощных противовоспалительных средств.

Раковые опухоли имеют сеть кровеносных сосудов, которые питают их. Бонтемпо объясняет, что куркумин может действовать против этих кровеносных сосудов и уничтожить раковые клетки.

2. Чеснок

Наряду с луком, шалотом, зеленым луком и луком-пореем чеснок является луковым овощем, который может помочь предотвратить рак, особенно желудка. Лук содержит сероорганические соединения — химическое вещество, от которого слезятся глаза при измельчении. Органосульфар обладает иммуноукрепляющими и антиканцерогенными свойствами.

3. Имбирь

Свежий имбирь содержит гингерол, а сушеный имбирь образует зингерон. Считается, что гингерол и зингерон обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами и, следовательно, могут защищать от рака. Об этом говорит доктор медицинских наук, диетолог из Georgia Cancer Specialists в Атланте Бетани Смит.

4. Канейский перец

Кайенский перец содержит капсаицин, который, как известно, является мощным антиоксидантом, — отмечает доктор Бонтемпо. Лабораторные исследования показали, что капсаицин токсичен для раковых клеток. Это вещество подавляет рост клеток рака предстательной железы, и даже может убить их.

5. Орегано

Орегано содержит карвакрол — молекулу, которая может помочь противодействовать распространению раковых клеток, действуя как естественное дезинфицирующее средство. Карвакрол также присутствует в майоране, мяте, тимьяне, базилике и петрушке. Поэтому медики советуют как можно чаще употреблять в различные блюда эту специю.

Все эти специи отлично сочетаются с различной едой. Медики рекомендуют добавлять в блюдо хотя бы одну из этих специй для профилактики рака.

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